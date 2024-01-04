Квасницу готовится купить европейский клуб

Вингер "Руха" Илья Квасница. Фото: "Рух"

Талантливый вингер львовского "Руха" Илья Квасница вскоре может перебраться в Европу. Украинский футболист заинтересовал клуб из Швейцарии.

Заинтересованный клуб уже имеет предложение для "Руха", сообщил портал Sport.ua.

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Кого же заинтересовал Квасница

По информации источника, 20-летним футболистом, которого называют новым Мудриком, заинтересовался швейцарский "Базель".

За игрока "Руха" и молодежной сборной Украины известный клуб готов отдать 2 миллиона евро.

Как известно, "Рух" должен отказать "Базелю", поскольку начинает переговоры по своим футболистам начиная из суммы в 5 млн евро.

Отметим, что за Квасницей следят не только европейские клубы, но и украинские гранды. Правда, в "Рухе" не хотят отдавать своего таланта конкурентам.

В текущем сезоне Квасница в 10 матчах забил шесть голов и отдал пять ассистов.

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