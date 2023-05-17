Лаутаро Мартінес назвав причину перемоги "Інтера" над "Міланом"

Лаутаро та Лукаку святкують гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Герой півфіналу у відповідь Ліги чемпіонів Лаутаро Мартінес прокоментував вихід "Інтера" у фінал турніру. Форвард став автором єдиного гола у другому матчі з "Міланом" (1:0).

Капітан "нерадзуррі" подякував партнерам по команді в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

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"Інтер" вперше в історії клубу зіграв чотири "сухі" матчі поспіль проти "Мілана". Вирішальний гол у другому півфіналі Ліги чемпіонів опинився на рахунку Лаутаро Мартінеса.

Перемога над "Міланом"

Аргентинський форвард пояснив, як його команді вдалося двічі обіграти "Мілан" у півфіналах Ліги чемпіонів. Мартінес вважає, що це заслуга усієї команди.

"Ми зіграли як єдине ціле. Ще перед минулим матчем прийшло усвідомлення, що ми можемо вийти у фінал Ліги чемпіонів. Це один із найнеймовірніших етапів кар'єри кожного футболіста. Ми серйозно поговорили на базі клубу і вирішили зробити все можливе, щоб завершити сезон тріумфом у єврокубках", — розповів Лаутаро Мартінес.

Лаутаро Мартінес забиває гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Суперник у фіналі ЛЧ

У форварда немає вподобань щодо того, з ким грати у фіналі Ліги чемпіонів. Він упевнений, що згуртованість футболістів "Інтера" допоможе їм перемогти.

"І мадридський "Реал", і "Манчестер Сіті" є сильними суперниками. Але ми не думаємо про них. Розберемо структуру гри суперника по фіналу і знову віддамо всі сили на поле. Зіграємо на межі можливостей, боротимемося один за одного", — пообіцяв Лаутаро Мартінес.

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