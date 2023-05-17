Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лаутаро Мартінес назвав причину перемоги "Інтера" над "Міланом" arrow

Лаутаро Мартінес назвав причину перемоги "Інтера" над "Міланом"

17 травня 2023 08:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лаутаро Мартінес назвав причину перемоги "Інтера" над "Міланом"
Лаутаро та Лукаку святкують гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Герой півфіналу у відповідь Ліги чемпіонів Лаутаро Мартінес прокоментував вихід "Інтера" у фінал турніру. Форвард став автором єдиного гола у другому матчі з "Міланом" (1:0).

Капітан "нерадзуррі" подякував партнерам по команді в інтерв'ю Gazzetta dello Sport.

Читайте також:

"Інтер" вперше в історії клубу зіграв чотири "сухі" матчі поспіль проти "Мілана". Вирішальний гол у другому півфіналі Ліги чемпіонів опинився на рахунку Лаутаро Мартінеса.

Перемога над "Міланом"

Аргентинський форвард пояснив, як його команді вдалося двічі обіграти "Мілан" у півфіналах Ліги чемпіонів. Мартінес вважає, що це заслуга усієї команди.

"Ми зіграли як єдине ціле. Ще перед минулим матчем прийшло усвідомлення, що ми можемо вийти у фінал Ліги чемпіонів. Це один із найнеймовірніших етапів кар'єри кожного футболіста. Ми серйозно поговорили на базі клубу і вирішили зробити все можливе, щоб завершити сезон тріумфом у єврокубках", — розповів Лаутаро Мартінес.

Лаутаро Мартінес
Лаутаро Мартінес забиває гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Суперник у фіналі ЛЧ

У форварда немає вподобань щодо того, з ким грати у фіналі Ліги чемпіонів. Він упевнений, що згуртованість футболістів "Інтера" допоможе їм перемогти.

"І мадридський "Реал", і "Манчестер Сіті" є сильними суперниками. Але ми не думаємо про них. Розберемо структуру гри суперника по фіналу і знову віддамо всі сили на поле. Зіграємо на межі можливостей, боротимемося один за одного", — пообіцяв Лаутаро Мартінес.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру.

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі повторив унікальне досягнення у матчі-відповіді Ліги чемпіонів.

Французький "ПСЖ" замінить Ліонеля Мессі на зірку з "Манчестер Сіті".

Тренер Сергій Ребров готовий відмовитись від роботи у збірній України.

Португалець Кріштіану Роналду може встановити новий рекорд у Саудівській Аравії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB