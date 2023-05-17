Лаутаро Мартинес назвал причину победы "Интера" над "Миланом"

Лаутаро и Лукаку празднуют гол. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Герой ответного полуфинала Лиги чемпионов Лаутаро Мартинес прокомментировал выход "Интера" в финал турнира. Форвард стал автором единственного гола во втором матче с "Миланом" (1:0).

Капитан "нерадзурри" поблагодарил партнеров по команде в интервью Gazzetta dello Sport.

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Победа над "Миланом"

Аргентинский форвард объяснил, каким образом его команде удалось дважды обыграть "Милан" в полуфиналах Лиги чемпионов. Мартинес считает, что это заслуга всей команды.

"Мы сыграли как единое целое. Еще перед прошлым матчем пришло осознание, что мы можем выйти в финал Лиги чемпионов. Это один из самых невероятных этапов карьеры каждого футболиста. Мы серьезно поговорили на базе клуба и решили сделать все возможное, чтобы завершить сезон триумфом в еврокубках", — рассказал Лаутаро Мартинес.

Лаутаро Мартинес забивает гол. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Соперник в финале ЛЧ

У форварда нет предпочтений относительно того, с кем играть в финале Лиги чемпионов. Он уверен, что сплоченность футболистов "Интера" поможет им победить.

"И мадридский "Реал", и "Манчестер Сити" являются сильными соперниками. Но мы не думаем о них. Разберем структуру игры соперника по финалу и снова отдадим все силы на поле. Сыграем на пределе возможностей, будем сражаться друг за друга", — пообещал Лаутаро Мартинес.

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