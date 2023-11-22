Леброн Джеймс встановив унікальний рекорд у баскетболі
В американській Національній баскетбольній асоціації (НБУ) відбулися чергові внутрішньосезонні поєдинки. Легендарний Леброн Джеймс став автором історичного здобутку.
Баскетболіст "Лейкерс" став рекордсменом із набраних очків, повідомляє портал Новини.LIVE.
У рамках групи "А" Західної конференції відбулися два матчі. Команда Леброна Джеймса обіграла суперників із Юти.
"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Юта Джаз" — 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)
Рекорд Леброн Джеймса
Ветеран "Лейкерс" зіграв результативний поєдинок. У цьому матчі 38-річний форвард зумів набрати 17 балів, зробити сім підбирань та дев'ять передач. Крім цього Леброн Джеймс точно закинув три триочкові з п'яти.
Таким чином, Джеймс першим в історії НБА гравцем, який набрав 39 тисяч очок у регулярному сезоні. Дворазовий олімпійський чемпіон опинився на сьомому рядку у рейтингу баскетболістів, які стали авторами найбільшої кількості триочкових кидків. Леброн Джеймс вже зробив 2291 попадання після спроби закинути триочкові удари.
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