Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в баскетболе

Леброн Джеймс забрасывает очередной мяч. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

В американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБУ) состоялись очередные внутрисезонные поединки. Легендарный Леброн Джеймс стал автором исторического достижения.

Баскетболист "Лейкерс" стал рекордсменом по набранным очкам, сообщает портал Новини.LIVE.

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В рамках группы "А" Западной конференции состоялись два матча. Команда Леброна Джеймса обыграла соперников из Юты.

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Юта Джаз" — 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)

Рекорд Леброна Джеймса

Ветеран "Лейкерс" сыграл результативный поединок. В этом матче 38-летний форвард сумел набрать 17 баллов, сделать семь подборов и девять передач. Помимо этого Леброн Джеймс точно забросил три трехочковых из пяти.

Леброн Джеймс празднует рекорд. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Таким образом Джеймс первым в истории НБА игроком, который набрал 39 тысяч очков в регулярном сезоне. Двукратный олимпийский чемпион оказался на седьмой строчке в рейтинге баскетболистов, которые стали авторами наибольшего количества трехочковых бросков. Леброн Джеймс уже сделал 2291 попадание после попытки забросить трехочковые удары.

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