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Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в баскетболе

22 ноября 2023 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Леброн Джеймс установил уникальный рекорд в баскетболе
Леброн Джеймс забрасывает очередной мяч. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБУ) состоялись очередные внутрисезонные поединки. Легендарный Леброн Джеймс стал автором исторического достижения. 

Баскетболист "Лейкерс" стал рекордсменом по набранным очкам, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках группы "А" Западной конференции состоялись два матча. Команда Леброна Джеймса обыграла соперников из Юты. 

"Лос-Анджелес Лейкерс" — "Юта Джаз" — 131:99 (32:17, 30:24, 40:34, 29:24)

Рекорд Леброна Джеймса 

Ветеран "Лейкерс" сыграл результативный поединок. В этом матче 38-летний форвард сумел набрать 17 баллов, сделать семь подборов и девять передач. Помимо этого Леброн Джеймс точно забросил три трехочковых из пяти. 

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс празднует рекорд. Фото: Reuters/Gary A. Vasquez

Таким образом Джеймс первым в истории НБА игроком, который набрал 39 тысяч очков в регулярном сезоне. Двукратный олимпийский чемпион оказался на седьмой строчке в рейтинге баскетболистов, которые стали авторами наибольшего количества трехочковых бросков. Леброн Джеймс уже сделал 2291 попадание после попытки забросить трехочковые удары. 

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике в матче сборных Украины и Италии. 

Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков. 

Буффон раскритиковал судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели. 

В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины. 

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