Майкл Джордан прокомментировал рекорд Леброна Джеймса в НБА

"Его Воздушество" объяснил, как рекордсмену удалось установить историческое достижение

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан поздравил форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса с рекордом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков за карьеру.

Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер", напоминает портал Новини.LIVE.

38-летний Леброн Джеймс стал единоличным автором уникального достижения. Он набрал 38 390 очков за свою двадцатилетнюю карьеру. Несмотря на то, что "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл со счетом 130:133, болельщики команды были рады стать свидетелями исторического рекорда.

Похвала от Майкла Джордана

"Лос-Анджелес Лейкерс" занимают 13 позицию турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету команды 25 побед при 30 поражениях. Однако статистику затмило достижение Леброна Джеймса. Другой легендарный баскетболист — Майкл Джордан — поздравил рекордсмена.

"Искренне поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердного труда, выносливости и отличного мастерства", — заявил Майкл Джордан в интервью TMZ Sports.

Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который держался с 1988 года. У автора предыдущего достижения осталось 38 387 очков.

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