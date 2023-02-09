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Майкл Джордан прокомментировал рекорд Леброна Джеймса в НБА

9 февраля 2023 16:53
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Майкл Джордан прокомментировал рекорд Леброна Джеймса в НБА
"Его Воздушество" объяснил, как рекордсмену удалось установить историческое достижение
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Легендарный американский баскетболист Майкл Джордан поздравил форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса с рекордом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству очков за карьеру.

Леброн стал лучшим бомбардиром лиги в матче регулярного чемпионата НБА с "Оклахома-Сити Тандер", напоминает портал Новини.LIVE

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38-летний Леброн Джеймс стал единоличным автором уникального достижения. Он набрал 38 390 очков за свою двадцатилетнюю карьеру. Несмотря на то, что "Лос-Анджелес Лейкерс" проиграл со счетом 130:133, болельщики команды были рады стать свидетелями исторического рекорда. 

Майкл Джордан и Леброн Джеймс

Похвала от Майкла Джордана

"Лос-Анджелес Лейкерс" занимают 13 позицию турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету команды 25 побед при 30 поражениях. Однако статистику затмило достижение Леброна Джеймса. Другой легендарный баскетболист — Майкл Джордан — поздравил рекордсмена. 

"Искренне поздравляю Леброна с этим невероятным достижением. Это свидетельство его усердного труда, выносливости и отличного мастерства", — заявил Майкл Джордан в интервью TMZ Sports.

Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который держался с 1988 года. У автора предыдущего достижения осталось 38 387 очков.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале". 

А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы. 

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