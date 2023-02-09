Майкл Джордан прокоментував рекорд Леброна Джеймса в НБА

"Його Повітряність" пояснив, як рекордсмену вдалося встановити історичне досягнення

Легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан привітав форварда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса із рекордом Національної баскетбольної асоціації (НБА) за кількістю очок за кар'єру.

Леброн став найкращим бомбардиром ліги у матчі регулярного чемпіонату НБА з "Оклахома-Сіті Тандер", нагадує портал Новини.LIVE.

38-річний Леброн Джеймс став одноосібним автором унікального здобутку. Він набрав 38390 очок за свою двадцятирічну кар'єру. Попри те, що "Лос-Анджелес Лейкерс" програв із рахунком 130:133, уболівальники команди були раді стати свідками історичного рекорду.

Похвала від Майкла Джордана

"Лос-Анджелес Лейкерс" займають 13-ю позицію турнірної таблиці НБА Західної конференції. На рахунку команди 25 перемог за 30 поразок. Проте статистику затьмарило досягнення Леброн Джеймса. Інший легендарний баскетболіст Майкл Джордан привітав рекордсмена.

"Щиро вітаю Леброна з цим неймовірним досягненням. Це свідчення його старанної праці, витривалості та відмінної майстерності", — заявив Майкл Джордан в інтерв'ю TMZ Sports.

Леброн Джеймс побив рекорд Каріма Абдул-Джаббара, який тримався з 1988 року. У автора попереднього досягнення лишилося 38 387 очок.

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