Леброн Джеймс визнаний найкращим гравцем Олімпійських ігор-2024

Леброна Джеймса у 39 років визнано MVP Олімпіади, Каррі та Йокіч у команді турніру
У фіналі Олімпійських ігор у Парижі збірна США обіграла команду Франції. Для американців це 17 перемога на Олімпіадах в історії.
За підсумками турніру організатори FIBA назвали найкращого гравця турніру та символічну збірну.
Леброн не втрачає статусу короля баскетболу
Найкращим гравцем олімпійського баскетбольного турніру Парижа-2024 визнано 39-річного лідера збірної США Леброна Джеймса.
Цікаво, що для Леброна це четверта олімпійська медаль та третя золота.
За шість матчів на Олімпіаді Джеймс у середньому набирав по 14,2 очка, робив 6,8 підбирань та 8,5 передач.
У символічну команду Олімпійських ігор, окрім Леброна, зі збірної США потрапив найрезультативніший гравець фіналу проти Франції Стефен Каррі.
Символічна збірна Олімпійських ігор-2024:
- Денніс Шредер (Німеччина)
- Стефен Каррі (США)
- Леброн Джеймс (США)
- Віктор Вембаньяма (Франція)
- Нікола Йокіч (Сербія)
Зазначимо, що бронзові медалі баскетбольного турніру виграла команда Сербії, яка виграла Німеччину.
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