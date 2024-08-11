Леброн Джеймс визнаний найкращим гравцем Олімпійських ігор-2024

Лідер збірної США Леброн Джеймс. Фото: сторінка збірної США у X

У фіналі Олімпійських ігор у Парижі збірна США обіграла команду Франції. Для американців це 17 перемога на Олімпіадах в історії.

За підсумками турніру організатори FIBA назвали найкращого гравця турніру та символічну збірну.

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Найкращим гравцем олімпійського баскетбольного турніру Парижа-2024 визнано 39-річного лідера збірної США Леброна Джеймса.

Цікаво, що для Леброна це четверта олімпійська медаль та третя золота.

За шість матчів на Олімпіаді Джеймс у середньому набирав по 14,2 очка, робив 6,8 підбирань та 8,5 передач.

У символічну команду Олімпійських ігор, окрім Леброна, зі збірної США потрапив найрезультативніший гравець фіналу проти Франції Стефен Каррі.

Символічна збірна Олімпійських ігор-2024:

Денніс Шредер (Німеччина)

Стефен Каррі (США)

Леброн Джеймс (США)

Віктор Вембаньяма (Франція)

Нікола Йокіч (Сербія)

Зазначимо, що бронзові медалі баскетбольного турніру виграла команда Сербії, яка виграла Німеччину.

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