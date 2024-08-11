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Леброна Джеймса у 39 років визнано MVP Олімпіади, Каррі та Йокіч у команді турніру

11 серпня 2024 09:55
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Леброн Джеймс визнаний найкращим гравцем Олімпійських ігор-2024
Лідер збірної США Леброн Джеймс. Фото: сторінка збірної США у X
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

У фіналі Олімпійських ігор у Парижі збірна США обіграла команду Франції. Для американців це 17 перемога на Олімпіадах в історії.

За підсумками турніру організатори FIBA назвали найкращого гравця турніру та символічну збірну.

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A post shared by FIBA (@fiba)

Леброн не втрачає статусу короля баскетболу

Найкращим гравцем олімпійського баскетбольного турніру Парижа-2024 визнано 39-річного лідера збірної США Леброна Джеймса.

Цікаво, що для Леброна це четверта олімпійська медаль та третя золота.

За шість матчів на Олімпіаді Джеймс у середньому набирав по 14,2 очка, робив 6,8 підбирань та 8,5 передач.

У символічну команду Олімпійських ігор, окрім Леброна, зі збірної США потрапив найрезультативніший гравець фіналу проти Франції Стефен Каррі.

Символічна збірна Олімпійських ігор-2024:

  • Денніс Шредер (Німеччина)
  • Стефен Каррі (США)
  • Леброн Джеймс (США)
  • Віктор Вембаньяма (Франція)
  • Нікола Йокіч (Сербія)

Зазначимо, що бронзові медалі баскетбольного турніру виграла команда Сербії, яка виграла Німеччину.

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Олімпійські ігри Баскетбол Олімпіада-2024 Леброн Джеймс Нікола Йокич Париж-2024 Стефен Каррі

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