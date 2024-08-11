Леброн Джеймс признан лучшим игроком Олимпийских игр-2024

Леброн Джеймс в 39 лет признан MVP Олимпиады, Карри и Йокич в команде турнира
В финале Олимпийских игр в Париже сборная США обыграла команду Франции. Для американцев это 17-я победа на Олимпиадах в истории.
По итогам турнира организаторы FIBA назвали лучшего игрока турнира и символическую сборную.
Леброн не теряет статус короля баскетбола
Лучшим игроком олимпийского баскетбольного турнира Парижа-2024 признан 39-летний лидер сборной США Леброн Джеймс.
Интересно, что для Леброна это четвертая олимпийская медаль и третья золотая.
За шесть матчей на Олимпиаде Джеймс в среднем набирал по 14,2 очка, делал 6,8 подборов и 8,5 передач.
В символическую команду Олимпийских игр, кроме Леброна, из сборной США вошел самый результативный игрок финала против Франции Стефен Карри.
Символическая сборная Олимпийских игр-2024:
- Деннис Шредер (Германия)
- Стефен Карри (США)
- Леброн Джеймс (США)
- Виктор Вембаньяма (Франция)
- Никола Йокич (Сербия)
Отметим, что бронзовые медали баскетбольного турнира выиграла команда Сербии, выигравшая у Германии.
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