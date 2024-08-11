США в пятый раз подряд выиграли мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде

Сборная США по баскетболу с медалями. Фото: Reuters

На Олимпийских играх в Париже завершился финал мужского баскетбольного турнира. В главном матче команда США сыграла с Францией.

Сборная США в пятый раз подряд выиграла турнир, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч США — Франция

В отличие от нервного полуфинала против Сербии в матче против Франции американцы не давали сопернику фору.

Команда звезд НБА уверенно держала европейцев на комфортной дистанции в 8-9 баллов, а в завершении игры было преимущество +11.

Наиболее результативным игроком сборной США стал Стефен Карри — 24 очка и пять подборов.

У французов больше всех набрал Виктор Вембаньяма — 26 баллов и семь подборов.

Франция — США — 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Франция: Вембаньяма (26 + 7 подборов), Ябуселе (20), Де Коло (12), Фурнье (8), Кулибали (6), Батюм (5 + 8 подборов), Лессор (5), Стразель (3), Гобер (2)

США: Карри (24+5 передач), Букер (15+6 подборов), Дюрент (15), Джеймс (14+6 подборов + 10 передач), Дэвис (8+10 подборов), Эдвардс (8), Холидей (6 ), Эмбиид (4), Адебайо (2), Тейтум (2)

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