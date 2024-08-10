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Сербия с Йокичем выиграла бронзу Олимпийских игр в баскетболе

10 августа 2024 15:24
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Сербия с Йокичем выиграла бронзу в баскетболе на Олимпиаде в Париже
Никола Йокич в матче против Германии. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже состоялся матч за третье место в баскетболе. Действующий чемпион мира сборная Германии противостояла Сербии с Николо Йокичем.

Сербам удалось выиграть со счетом 93:83, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сербие удалось уверенно выиграть в первой четверти, а в последующих они просто не упустили преимущество.

В сборной Сербии выделялся их лидер Йокич, который сделал пятый в истории Олимпийских игр трипл-дабл — 19 очков, 12 подборов, 11 ассистов.

В сборной Германии самым результативным стал Франц Вагнер — 18 очков.

Германия — Сербия 83:93 (21:30, 17:16, 25:26, 20:21)

Германия: Ф. Вагнер 18 + 8 подборов, Шредер 13 + 6 передач + 6 потерь, Обст 9, Фойгтманн 3, Тайс 2 — старт; М. Вагнер 16, Тиман 11, Бонга 6, Уайлер-Бебб 5, Ло 0.

Сербия: Йокич 19 + 12 подборов + 11 передач, Богданович 16, Аврамович 13, Петрушев 11, Добрич 5 — старт; Мицич 19, Маринкович 10, Гудурич 0, Йович 0, Милутинов 0.

В финале Олимпиады 10 августа сыграют сборные США и Франции.

Сборная Сербии по баскетболу

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Германия Сербия Олимпийские игры Баскетбол Олимпиада-2024 Никола Йокич Париж-2024

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