Сербія з Йокічем виграла бронзу у баскетболі на Олімпіаді у Парижі

Нікола Йокіч у матчі проти Німеччини. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх у Парижі відбувся матч за третє місце у баскетболі. Чинний чемпіон світу збірна Німеччини протистояла Сербії з Ніколо Йокічем.

Сербам удалося виграти з рахунком 93:83, повідомив портал Новини.LIVE.

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Сербії вдалося впевнено виграти в першій чверті, а в наступних вони просто не втратили перевагу.

У збірній Сербії виділявся їхній лідер Йокіч, який зробив п'ятий в історії Олімпійських ігор трипл-дабл — 19 очок, 12 підбирань, 11 асистів.

У збірній Німеччини найрезультативнішим став Франц Вагнер — 18 очок.

Німеччина — Сербія 83:93 (21:30, 17:16, 25:26, 20:21)

Німеччина: Ф. Вагнер 18 + 8 підбирань, Шредер 13 + 6 передач + 6 втрат, Обст 9, Фойгтманн 3, Тайс 2 — старт; М. Вагнер 16, Тиман 11, Бонг 6, Уайлер-Бебб 5, Ло 0.

Сербія: Йокич 19 + 12 підбирань + 11 передач, Богданович 16, Аврамович 13, Петрушев 11, Добрич 5 — старт; Міцич 19, Марінкович 10, Гудурич 0, Йович 0, Мілутінов 0.

У фіналі Олімпіади 10 серпня зіграють збірні США та Франції.

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