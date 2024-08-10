Сербія з Йокічем виграла бронзу у баскетболі на Олімпіаді у Парижі

Сербія з Йокічем виграла бронзу Олімпійських ігор у баскетболі
На Олімпійських іграх у Парижі відбувся матч за третє місце у баскетболі. Чинний чемпіон світу збірна Німеччини протистояла Сербії з Ніколо Йокічем.
Сербам удалося виграти з рахунком 93:83, повідомив портал Новини.LIVE.
Йокіч привів сербів до медалі
Сербії вдалося впевнено виграти в першій чверті, а в наступних вони просто не втратили перевагу.
У збірній Сербії виділявся їхній лідер Йокіч, який зробив п'ятий в історії Олімпійських ігор трипл-дабл — 19 очок, 12 підбирань, 11 асистів.
У збірній Німеччини найрезультативнішим став Франц Вагнер — 18 очок.
Німеччина — Сербія 83:93 (21:30, 17:16, 25:26, 20:21)
Німеччина: Ф. Вагнер 18 + 8 підбирань, Шредер 13 + 6 передач + 6 втрат, Обст 9, Фойгтманн 3, Тайс 2 — старт; М. Вагнер 16, Тиман 11, Бонг 6, Уайлер-Бебб 5, Ло 0.
Сербія: Йокич 19 + 12 підбирань + 11 передач, Богданович 16, Аврамович 13, Петрушев 11, Добрич 5 — старт; Міцич 19, Марінкович 10, Гудурич 0, Йович 0, Мілутінов 0.
У фіналі Олімпіади 10 серпня зіграють збірні США та Франції.
Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.
Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.
Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі.
Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.
Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України.
Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині.
Читайте Новини.LIVE!