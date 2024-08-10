Олімпійський чемпіон Тамбері знявся з фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері. Фото: instagram.com/gianmarcotamberi/

Змагання з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2024 втратили велику зірку. У фіналі стрибків у висоту не виступить італієць Джанмарко Тамбері.

Чинний олімпійський чемпіон має проблеми зі здоров'ям. Про це спортсмен повідомив у Instagram.

Читайте також:

Тамбері пропустить фінал

Тамбері повідомив, що 10 серпня о 5 ранку він прокинувся через нестерпний біль, який ніяк не може вщухнути.

Спортсмен зазнав такого ж болю кілька днів тому, але тоді він пройшов швидше.

"Я сподівався до останнього, я вірив, попри все, що сталося. Я отримав таку величезну підтримку і любов від усіх вас, яка дала мені унікальну силу піднятися після цієї чергової проблеми, але, мабуть, так мало статися...

Сьогодні вночі о 5 ранку я прокинувся через той же нестерпний біль, що й кілька днів тому. Ще одна ниркова колька. Минуло 5 годин, і біль досі не вщухає. Я зміг одного разу перемогти долю після тієї травми у 2016 році, але, на жаль, цього разу, гадаю, вона взяла гору.

Я без слів, мені справді дуже шкода. Чи зійду я на поміст сьогодні ввечері? Так, але не знаю, як я зможу стрибати в такому стані...", — написав Тамбері.

Після написаного повідомлення стало відомо, що легкоатлет знявся із фіналу.

Зазначимо, що у фінал стрибків у висоту вийшов українець Олег Дорощук.

Нагадаємо, Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію.

Зінченко обрав новий клуб — де гратиме українець.

Капітан збірної України з гімнастики прокоментувала третє місце на Олімпіаді у Парижі.

Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження.

Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України.

Перший в історії Філіппін золотий медаліст отримав несподівані подарунки на батьківщині.