Олімпійський чемпіон Тамбері знявся з фіналу зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Олімпійський чемпіон зі стрибків у висоту знявся з фіналу Парижа-2024, де він був фаворитом
Змагання з легкої атлетики на Олімпійських іграх-2024 втратили велику зірку. У фіналі стрибків у висоту не виступить італієць Джанмарко Тамбері.
Чинний олімпійський чемпіон має проблеми зі здоров'ям. Про це спортсмен повідомив у Instagram.
Тамбері пропустить фінал
Тамбері повідомив, що 10 серпня о 5 ранку він прокинувся через нестерпний біль, який ніяк не може вщухнути.
Спортсмен зазнав такого ж болю кілька днів тому, але тоді він пройшов швидше.
"Я сподівався до останнього, я вірив, попри все, що сталося. Я отримав таку величезну підтримку і любов від усіх вас, яка дала мені унікальну силу піднятися після цієї чергової проблеми, але, мабуть, так мало статися...
Сьогодні вночі о 5 ранку я прокинувся через той же нестерпний біль, що й кілька днів тому. Ще одна ниркова колька. Минуло 5 годин, і біль досі не вщухає. Я зміг одного разу перемогти долю після тієї травми у 2016 році, але, на жаль, цього разу, гадаю, вона взяла гору.
Я без слів, мені справді дуже шкода. Чи зійду я на поміст сьогодні ввечері? Так, але не знаю, як я зможу стрибати в такому стані...", — написав Тамбері.
Після написаного повідомлення стало відомо, що легкоатлет знявся із фіналу.
Зазначимо, що у фінал стрибків у висоту вийшов українець Олег Дорощук.
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