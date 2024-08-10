Де дивитись Олімпіаду-2024, виступ українців 10 серпня

Ірина Коляденко. Фото: poglyad.tv

Сьогодні у суботу, 10 серпня, у Парижі стартує п'ятнадцятий день змагань в Олімпіаді-2024. Звичайно, боротись за перемогу та золоті медалі будуть і українці у різних видах спорту.

Про трансляцію і розклад повідомляє Telegram-канал НОК України.

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Де дивитись виступи українців на Олімпіаді

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Розклад турнірів за участю українців

Об 11:00 відбудеться 1/2 фіналу зі стрибків у воду (вишка 10 м). За вихід у фінал буде змагатися Олексій Середа.

О 12:00 почнуться 1/2 фіналів з веслування на байдарках і каное серед жінок. Зокрема, в цей час у запливу типу "байдарка одиночка 500 м" прийматиме участь Марія Повх, а о 12:40 в "каное-одиночка 200 м" — Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.

Паралельно о 12:00, стартує вільна боротьба серед чоловіків. У ваговій категорії до 125 кг, буде боротись Олександр Хоцянівський, а о 12:00 у 1/8 фіналу в.к. до 97 кг — Муразі Мчедлідзе.

Пізніше, о 14:30 розпочнеться півфінал сучасного п'ятиборства серед жінок. Від України виступатиме Валерія Пермикіна.

Через 30 хвилин, о 15:00, буде фінал з художньої гімнастики (багатоборство). За золоту медаль змагатимуться: Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська.

О 17:17 відбудеться брейкінг. Кваліфікацію проходитиме Олег "Kuzya" Кузнєцов.

Ввечері о 20:00 пройде легка атлетика. У фіналі стрибків у висоту побореться Олег Дорощук.

Вже о 20:30 розпочнеться синхронне плавання (дуети). У довільній програмі візьмуть участь Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва.

І на завершення, о 21:00 пройде жіноча боротьба (вагова категорія до 62 кг). Ірина Коляденко буде змагатись за золоту медаль.

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