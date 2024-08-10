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Українці Коляденко, Пермикіна, Середа — де дивитись 15-й день Олімпійських ігор 2024

10 серпня 2024 09:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Де дивитись Олімпіаду-2024, виступ українців 10 серпня
Ірина Коляденко. Фото: poglyad.tv
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Сьогодні у суботу, 10 серпня, у Парижі стартує п'ятнадцятий день змагань в Олімпіаді-2024. Звичайно, боротись за перемогу та золоті медалі будуть і українці у різних видах спорту.

Про трансляцію і розклад повідомляє Telegram-канал НОК України.

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Де дивитись виступи українців на Олімпіаді

Щоб підтримати наших спортсменів та насолодитись виступами українців, достатньо зайти на сайт Суспільне Спорт, де будуть наживо транслювати всі олімпійські події та змагання. Все це нічого не коштує, абсолютно безкоштовно.

Крім того, змагання можна подивитись на регіональних каналах Суспільного. Наприклад, Суспільне Київ, Суспільне Харків, тощо. Долучайтесь та вболівайте за наших.

Розклад турнірів за участю українців

Об 11:00 відбудеться 1/2 фіналу зі стрибків у воду (вишка 10 м). За вихід у фінал буде змагатися Олексій Середа.

О 12:00 почнуться 1/2 фіналів з веслування на байдарках і каное серед жінок. Зокрема, в цей час у запливу типу "байдарка одиночка 500 м" прийматиме участь Марія Повх, а о 12:40 в "каное-одиночка 200 м" — Людмила Лузан і Анастасія Рибачок.

Паралельно о 12:00, стартує вільна боротьба серед чоловіків. У ваговій категорії до 125 кг, буде боротись Олександр Хоцянівський, а о 12:00 у 1/8 фіналу в.к. до 97 кг — Муразі Мчедлідзе.

Пізніше, о 14:30 розпочнеться півфінал сучасного п'ятиборства серед жінок. Від України виступатиме Валерія Пермикіна.

Через 30 хвилин, о 15:00, буде фінал з художньої гімнастики (багатоборство). За золоту медаль змагатимуться: Діана Баєва, Аліна Мельник, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Марія Височанська.

О 17:17 відбудеться брейкінг. Кваліфікацію проходитиме Олег "Kuzya" Кузнєцов.

Ввечері о 20:00 пройде легка атлетика. У фіналі стрибків у висоту побореться Олег Дорощук.

Вже о 20:30 розпочнеться синхронне плавання (дуети). У довільній програмі візьмуть участь Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва.

І на завершення, о 21:00 пройде жіноча боротьба (вагова категорія до 62 кг). Ірина Коляденко буде змагатись за золоту медаль.

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