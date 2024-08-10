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Борчиня Ірина Коляденко прокоментувала свій вихід у фінал Олімпіади-2024

10 серпня 2024 00:45
Чекарьова Марія - редактор
Ірина Коляденко дала перший коментар після виходу в фінал Олімпіади-2024
Ірина Коляденко. Фото: poglyad.tv
Чекарьова Марія - редактор

Українська борчиня Ірина Коляденко розповіла, що була фізично підготовлена до змагань. Водночас вона зазначила, що психологічно їй було важко налаштуватися. 

Про це спортсменка повідомила в п'ятницю, 10 серпня, в коментарі "Суспільному Спорт" після свого виходу в фінал Олімпіади-2024.

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Коляденко зазначила, що на минулій Олімпіаді без шансів програла Айсулуу Тинибековій.

"Ми боролися 4–5 разів, і я їй постійно програвала, хоча сутички були бал у бал, рівна боротьба. Але за останньою дією вона все одно вигравала. А тут підійшов мій пік, напевно, що я була все ж готовою її перемагати. Думала перед сутичкою, що легенди треба трішки підсовувати, давати дорогу молодшим", — розповіла дівчина.

На її думку, найважчою все ж таки була перша сутичка проти Орхон Пуревдорж, тому що "треба було розхитатися".

"Психологічно було важко налаштуватися, переналаштуватися. Усе ж таки змагання даються важче психологічно. Фізично я підійшла у формі, а ось психологічно — все ж даються взнаки наші обставини в Україні. Тим паче, що я з Ірпеня — дуже важко", — поділилася наболілим борчиня.

Також вона додала, що під час першого поєдинку плече в неї ще не було затейповане, однак у першому бою вона трохи оступилася, а у другому травмувала плече ще більше, тому на третій довелося його фіксувати, аби почуватися більш впевнено.

У фіналі Олімпіади-2024 Ірина Коляденко виступить уже сьогодні, в суботу, 10 серпня. 

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