Коляденко взяла реванш у Тинибекової у півфіналі Олімпіади-2024

Ірина Коляденко святкує вихід до фіналу турніру. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Українка Ірина Коляденко здобула третю перемогу на Олімпіаді в Парижі. Спортсменка з Ірпеня взяла реванш в Айсулуу Тинибекової з Киргизстану.

Ці суперниці зустрічалися у півфіналі Ігор у Токіо, нагадує портал Новини.LIVE.

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Ірина Коляденко представить Україну у фіналі турніру з вільної боротьби у вазі до 62 кг. Півфінальний поєдинок також став тріумфом спортсменки з Ірпеня на Олімпіаді-2024.

Коляденко проводить прийом проти Тинибекової. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Як Коляденко перемогла суперницю

Українка розпочала турнір з перемоги над Орхон Пуревдорж (8:7) із Монголії, після чого впоралася з Біляною Дудовою (7:3) із Болгарії. У півфіналі Ірина Коляденко зустрілася з Айсулуу Тинибековою з Киргизстану.

Ці суперниці протистояли одна одній у 1/2 Олімпіади у Токіо. Три роки тому Коляденко без шансів поступилася титулованою спортсменкою. Але цього разу українка впевнено взяла реванш із рахунком 9:2.

Фінал турніру з вільної боротьби у вазі до 62 кг пройде увечері у суботу, 10 серпня.

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