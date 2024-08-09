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Коляденко взяла реванш у Тыныбековой и вышла в финал Олимпиады-2024

9 августа 2024 20:38
Валерий Ковалевич - Редактор
Коляденко взяла реванш у Тыныбековой в полуфинале Олимпиады-2024
Ирина Коляденко празднует выход в финал турнира. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинка Ирина Коляденко одержала третью победу на Олимпиаде в Париже. Спортсменка из Ирпеня взяла реванш у Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана. 

Эти соперницы встречались в полуфинале Игр в Токио, напоминает портал Новини.LIVE. 

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Ирина Коляденко представит Украину в финале турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг. Полуфинальный поединок тоже стал триумфом спортсменки из Ирпеня на Олимпиаде-2024. 

Ирина Коляденко
Коляденко проводит прием против Тыныбековой. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Как Коляденко победила соперницу 

Украинка начала турнир с победы над Орхон Пуревдорж (8:7) из Монголии, после чего справилась с Биляной Дудовой (7:3) из Болгарии. В полуфинале Ирина Коляденко встретилась с Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Эти соперницы противостояли друг другу в 1/2 Олимпиады в Токио. Три года назад Коляденко без шансов уступила титулованной спортсменке. Но на этот раз украинка уверенно взяла реванш со счетом 9:2. 

Финал турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг пройдет вечером в субботу, 10 августа. 

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спорт Олимпийские игры Ирина Коляденко Олимпиада-2024 вольная борьба

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