Коляденко взяла реванш у Тыныбековой в полуфинале Олимпиады-2024

Ирина Коляденко празднует выход в финал турнира. Фото: Reuters/Kim Kyung-Hoon

Украинка Ирина Коляденко одержала третью победу на Олимпиаде в Париже. Спортсменка из Ирпеня взяла реванш у Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Эти соперницы встречались в полуфинале Игр в Токио, напоминает портал Новини.LIVE.

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Коляденко проводит прием против Тыныбековой. Фото: Reuters/Arlette Bashizi

Как Коляденко победила соперницу

Украинка начала турнир с победы над Орхон Пуревдорж (8:7) из Монголии, после чего справилась с Биляной Дудовой (7:3) из Болгарии. В полуфинале Ирина Коляденко встретилась с Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана.

Эти соперницы противостояли друг другу в 1/2 Олимпиады в Токио. Три года назад Коляденко без шансов уступила титулованной спортсменке. Но на этот раз украинка уверенно взяла реванш со счетом 9:2.

Финал турнира по вольной борьбе в весе до 62 кг пройдет вечером в субботу, 10 августа.

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