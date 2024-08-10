Ирина Коляденко дала первый комментарий после выхода в финал Олимпиады-2024

Ирина Коляденко. Фото: poglyad.tv

Украинский борец Ирина Коляденко рассказала, что была физически подготовлена к соревнованиям. В то же время она отметила, что психологически ей было сложно настроиться.

Об этом спортсменка сообщила в пятницу, 10 августа, в комментарии "Суспільному Спорт" после своего выхода в финал Олимпиады-2024.

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Коляденко отметила, что на прошедшей Олимпиаде без шансов проиграла Айсулуу Тинибековой.

"Мы боролись 4–5 раз, и я ей постоянно проигрывала, хотя поединки были бал в бал, равная борьба. Но по последнему действию она все равно выигрывала. А тут подошел мой пик, наверное, что я была все же готова побеждать. Думала перед поединком, что легенды нужно немного подсовывать, давать дорогу младшим", — рассказала девушка.

По ее мнению, самой тяжелой все же была первая стычка против Орхон Пуревдорж, потому что "надо было расшататься".

"Психологически было трудно настроиться, перенастроиться. Все же соревнования даются труднее психологически. Физически я подошла в форме, а вот психологически — все же сказываются наши обстоятельства в Украине. Тем более, что я из Ирпеня — очень тяжело", — поделилась наболевшим борец.

Также она добавила, что во время первого поединка плечо у нее еще не было затейпировано, однако в первом бою она немного оступилась, а во втором травмировала плечо еще больше, поэтому на третьем пришлось его фиксировать, чтобы чувствовать себя увереннее.

В финале Олимпиады-2024 Ирина Коляденко выступит уже сегодня, в субботу, 10 августа.