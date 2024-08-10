Где смотреть Олимпиаду-2024, выступление украинцев 10 августа

Ирина Коляденко. Фото: poglyad.tv

Сегодня в субботу, 10 августа, в Париже стартует пятнадцатый день соревнований в Олимпиаде-2024. Конечно, бороться за победы и золотые медали будут и украинцы в разных видах спорта.

О трансляции и расписании сообщает Telegram-канал НОК Украины.

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Где смотреть выступления украинцев на Олимпиаде

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Расписание турниров с участием украинцев

В 11:00 состоится 1/2 финала по прыжкам в воду (вышка 10 м). За выход в финал будет бороться Алексей Середа.

В 12:00 начнутся 1/2 финала по гребле на байдарках и каноэ среди женщин. В частности, в это время в заплыве типа "байдарка одиночка 500 м" примет участие Мария Повх, а в 12:40 в "каноэ-одиночка 200 м" — Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.

Параллельно в 12:00, стартует свободная борьба среди мужчин. В весовой категории до 125 кг будет бороться Александр Хоцяновский, а в 12:00 в 1/8 финала в.к. до 97 кг — Мурази Мчедлидзе.

Позже в 14:30 начнется полуфинал современного пятиборства среди женщин. От Украины выступит Валерия Пермыкина.

Через 30 минут, в 15:00 , будет финал по художественной гимнастике (многоборье). За золотую медаль сразятся: Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Кира Ширыкина и Мария Высочанская.

В 17:17 состоится брейкинг. Квалификацию будет проходить Олег "Kuzya" Кузнецов.

Вечером в 20:00 пройдет легкая атлетика. В финале прыжков в высоту будет бороться Олег Дорощук.

Уже в 20:30 начнется синхронное плавание (дуэты). В программе примут участие Марина Алексеева и Владислава Алексеева.

И в завершение, в 21:00 пройдет женская борьба (весовая категория до 62 кг). Ирина Коляденко сразится за золотую медаль.

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