Олимпийский чемпион Тамбери снялся с финала по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту снялся с финала Парижа-2024, где он был фаворитом
Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх-2024 потеряли большую звезду. В финале прыжков в высоту не выступит итальянец Джанмарко Тамбери.
У действующего олимпийского чемпиона возникли проблемы со здоровьем. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.
Тамбери пропустит финал
Тамбери сообщил, что 10 августа в 5 утра он проснулся из-за невыносимой боли. Боль никак не может утихнуть.
Спортсмен испытал такую же боль несколько дней назад, но тогда она прошла быстрее.
"Я надеялся до последнего, я верил, несмотря на все, что произошло. Я получил такую огромную поддержку и любовь от всех вас, которая дала мне уникальную силу подняться после этой очередной проблемы, но, видимо, так должно было случиться...
Сегодня ночью в 5 утра я проснулся из-за той же невыносимой боли, что и несколько дней назад. Еще одна почечная колика. Прошло 5 часов, и боль все еще не утихает. Я смог однажды победить судьбу после той травмы в 2016 году, но, к сожалению, на этот раз, думаю, она взяла верх.
Я без слов, мне действительно очень жаль. Сойду ли я на помост сегодня вечером? Да, но не знаю, как смогу прыгать в таком состоянии...", — написал Тамбери.
После написанного сообщения стало известно, что легкоатлет снялся с финала.
Отметим, что в финал прыжков в высоту вышел украинец Олег Дорощук.
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