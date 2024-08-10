Олимпийский чемпион Тамбери снялся с финала по прыжкам в высоту на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери. Фото: instagram.com/gianmarcotamberi/

Соревнования по легкой атлетике на Олимпийских играх-2024 потеряли большую звезду. В финале прыжков в высоту не выступит итальянец Джанмарко Тамбери.

У действующего олимпийского чемпиона возникли проблемы со здоровьем. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

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Тамбери пропустит финал

Тамбери сообщил, что 10 августа в 5 утра он проснулся из-за невыносимой боли. Боль никак не может утихнуть.

Спортсмен испытал такую же боль несколько дней назад, но тогда она прошла быстрее.

"Я надеялся до последнего, я верил, несмотря на все, что произошло. Я получил такую огромную поддержку и любовь от всех вас, которая дала мне уникальную силу подняться после этой очередной проблемы, но, видимо, так должно было случиться...

Сегодня ночью в 5 утра я проснулся из-за той же невыносимой боли, что и несколько дней назад. Еще одна почечная колика. Прошло 5 часов, и боль все еще не утихает. Я смог однажды победить судьбу после той травмы в 2016 году, но, к сожалению, на этот раз, думаю, она взяла верх.

Я без слов, мне действительно очень жаль. Сойду ли я на помост сегодня вечером? Да, но не знаю, как смогу прыгать в таком состоянии...", — написал Тамбери.

После написанного сообщения стало известно, что легкоатлет снялся с финала.

Отметим, что в финал прыжков в высоту вышел украинец Олег Дорощук.

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