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Збірна США з баскетболу обіграла команду Франції в фіналі Олімпійських ігор

11 серпня 2024 07:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
США вп'яте поспіль виграли чоловічий баскетбольний турнір на Олімпіаді
Збірна США з баскетболу з медалями. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі завершився фінал чоловічого баскетбольного турніру. В головному матчі команда США зіграла з Францією.

Збірна США вп’яте поспіль виграла турнір, повідомив портал Новини.LIVE.

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Стефен Каррі — MVP фінала Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

Матч США — Франція

У відмінності від нервового півфіналу проти Сербії в матчі проти Франції американці не давали супернику фору.

Команда зірок НБА впевнено тримала європейців на комфортній дистанції 8-9 балів, а в завершенні гри мали перевагу +11.

Найбільш результативним гравцем збірної США став Стефен Каррі — 24 очка та п’ять підбирань.

У французів найбільше набрав Віктор Вембаньяма — 26 балів та сім підбирань.

Франція – США – 87:98 (15:20, 26:29, 25:23, 21:26)

Франція: Вембаньяма (26 + 7 підбирань), Ябуселе (20), Де Коло (12), Фурньє (8), Кулібалі (6), Батюм (5 + 8 підбирань), Лессор (5), Стразель (3), Гобер (2)

США: Каррі (24 + 5 передач), Букер (15 + 6 підбирань), Дюрент (15), Джеймс (14 + 6 підбирань + 10 передач), Девіс (8 + 10 підбирань), Едвардс (8), Холідей (6), Ембіід (4), Адебайо (2), Тейтум (2)

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Олімпійські ігри Баскетбол Олімпіада-2024 Леброн Джеймс Париж-2024

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