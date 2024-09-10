Леднєв розповів, що зробить, коли заб'є гол у ворота Динамо

Богдан Леднєв святкує гол. Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Півзахисник житомирського "Полісся" Богдан Леднєв з повагою прокоментував період кар'єри у київському "Динамо". Він розповів, що робитиме, якщо заб'є гол у ворота "біло-синіх".

Леднєв з повагою ставиться до своєї колишньої команди, повідомляє офіційний сайт "Полісся".

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Новачок житомирської команди Богдан Леднєв перейшов у "Полісся" з "Дніпра-1", який припинив своє існування влітку 2024 року. Півзахисник уже зіграв за нову команду 4 поєдинки, у яких забив 1 гол.

Богдан Леднєв під час виступу за "Динамо". Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Що Леднєв сказав про "Динамо"

Футболіст "Полісся" не збирається святкувати гол, якщо йому вдасться відзначитись у воротах київської команди. Леднєв заявив, що вдячний "Динамо" за все, що йому дав столичний клуб. У Богдана збереглися добрі стосунки й з керівництвом клубу, і з футболістами.

"Я багато що пережив у "Динамо" вперше. Це були Ліга чемпіонів, перше чемпіонство. В один рік ми взагалі требл виграли, я за один рік виграв усі призи, які можна було. І це було все вперше, тому, звичайно, емоції були фантастичними того сезону", — пояснив Леднєв.

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