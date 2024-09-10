Леднев рассказал, что сделает, когда забьет гол в ворота Динамо

Богдан Леднев празднует гол. Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Полузащитник житомирского "Полесья" Богдан Леднев с уважением прокомментировал период карьеры в киевском "Динамо". Он рассказал, что будет делать, если забьет гол в ворота "бело-синих".

Леднев с уважением относится к своей бывшей команде, сообщает официальный сайт "Полесья".

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Новичок житомирской команды Богдан Леднев перешел в "Полесье" из "Днепра-1", который прекратил свое существование летом 2024 года. Полузащитник уже сыграл за новую команду 4 поединка, в которых забил 1 гол.

Богдан Леднев во время выступления за "Динамо". Фото: instagram.com/liedniev_bogdan_7_/

Что Леднев сказал о "Динамо"

Футболист "Полесья" не собирается праздновать гол, если ему удастся отличиться в воротах киевской команды. Леднев заявил, что благодарен "Динамо" за все, что ему дал столичный клуб. У Богдана сохранились хорошие отношения и с руководством клуба, и с футболистами.

"Я многое пережил в "Динамо" впервые. Это были Лига чемпионов, первое чемпионство. В один год мы вообще требл выиграли, я за один год выиграл все призы, которые можно было. И это было все в первый раз, потому, конечно, эмоции были фантастическими в том сезоне", — объяснил Леднев.

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