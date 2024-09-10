Динамо усилилось перуанским форвардом Эдуардо Герреро по просьбе Шовковского

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо"

Перед завершением трансферного окна киевское "Динамо" усилило позицию центрального нападающего. Команда купила перуанского форварда Эдуардо Герреро.

Журналист Игорь Цыганик рассказал, кто был инициатором трансфера Герреро в "Динамо".

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По информации источника, инициатором трансфера Герреро был лично главный тренер Александр Шовковский.

Наставник команды потребовал купить ему еще одного нападающего, несмотря на наличие Владислава Ваната, который является самым большим активом клуба.

Герреро уже подписал контракт и был заявлен на матчи УПЛ и Лиги Европы.

После перехода Герреро Шовковскому стал ненужным Владислав Супряга, отданный в аренду в "Зарю". Игрок несколько лет не забивал в официальных матчах.

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