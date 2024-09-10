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Названо ініціатора трансферу Герреро в Динамо — він же розчарувався в Супрязі

10 вересня 2024 02:00
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо посилилося перуанським форвардом Едуардо Герреро на прохання Шовковського
Едуардо Герреро. Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Перед завершенням трансферного вікна київське "Динамо" підсилило позицію центрального нападника. Команда купила перуанського форварда Едуардо Герреро.

Журналіст Ігор Циганик розповів, хто був ініціатором трансферу Герреро в "Динамо".

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За інформацією джерела, ініціатором трансферу Герреро був особисто головний тренер Олександр Шовковський.

Наставник команди вимагав купити йому ще одного нападника, попри наявність Владислава Ваната, який є найбільшим активом клубу.

Наразі Герреро вже підписав контракт та був заявлений на матчі УПЛ і Ліги Європи.

Після переходу Герреро Шовковському став непотрібним Владислав Супряга, якого віддали в оренду в "Зорю". Гравець кілька років не забивав в офіційних матчах.                                                                            

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футбол Динамо Владислав Супряга Олександр Шовковський Едуардо Герреро

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