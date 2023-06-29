Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Легенда англійського футболу відкинула пропозицію арабських шейхів arrow

Легенда англійського футболу відкинула пропозицію арабських шейхів

29 червня 2023 17:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легенда англійського футболу відкинула пропозицію арабських шейхів
Презентація Бензема у Саудівській Аравії. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Англії Джеймі Варді збирається продовжити кар'єру в Чемпіоншипі. За підсумками минулого сезону "Лестер", у якому він виступає, вилетів з елітного дивізіону.

Варді вже отримав кілька вигідних пропозицій із Саудівської Аравії, повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

Джеймі Варді провів у "Лестері" 11 сезонів. 36-річний форвард допоміг "лисам" кваліфікуватися до Прем'єр-ліги у сезоні 2013/2014 та взяв участь у всіх досягненнях команди в Англії.

Варді вірний "Лестеру"

Разом із "лисицями" Джеймі став чемпіоном Англії в сезоні 2015/2016, виграв Кубок Англії-2021, ставав володарем Суперкубка країни. У чемпіонському сезоні Варді був визнаний "Гравцем року" в АПЛ. У сезоні 2019/2020 він забив 23 голи та став найрезультативнішим гравцем турніру. Він забив сім голів у 26 матчах за збірну Англії та взяв участь у Євро-2016 та ЧС-2018.

Джеймі Варді
Джеймі Варді у "Лестері". Фото: instagram.com/vardy7/

Проте минулий сезон "Лестер" провалив. Команда вилетіла з Прем'єр-ліги та продала деяких лідерів. Попри вік, Варді отримав пару вигідних пропозицій із Саудівської Аравії. Усі вони були відкинуті. Форвард вважає, що його сім'ї не сподобається життя на Близькому Сході. Джеймі має намір виступати за "Лестер" навіть у Чемпіоншипі. Його контракт із клубом спливає влітку 2024 року.

У Джеймі Варді чотири біологічні дитини (одна від попереднього шлюбу, троє від дружини Ребеки Ніколсон — Ред). Крім того, він виховує двох дітей від попереднього шлюбу своєї дружини.

Нагадаємо, Віктор Циганков став головною трансферною метою відомого клубу.

Дружина Роналду показала зворушливе спілкування Кріштіану з дітьми.

Мудрику буде не нудно: "Челсі" запросить ще одного українця із "Шахтаря".

Після виходу з "ПСЖ" Серхіо Рамос уже вибрав новий клуб.

Курйоз дня: Меддісон влаштував у соцмережах істерику через трансфер у "Тоттенгем".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз