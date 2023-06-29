Легенда англійського футболу відкинула пропозицію арабських шейхів

Презентація Бензема у Саудівській Аравії. Фото: REUTERS

Колишній форвард збірної Англії Джеймі Варді збирається продовжити кар'єру в Чемпіоншипі. За підсумками минулого сезону "Лестер", у якому він виступає, вилетів з елітного дивізіону.

Варді вже отримав кілька вигідних пропозицій із Саудівської Аравії, повідомляє Daily Mail.

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Джеймі Варді провів у "Лестері" 11 сезонів. 36-річний форвард допоміг "лисам" кваліфікуватися до Прем'єр-ліги у сезоні 2013/2014 та взяв участь у всіх досягненнях команди в Англії.

Варді вірний "Лестеру"

Разом із "лисицями" Джеймі став чемпіоном Англії в сезоні 2015/2016, виграв Кубок Англії-2021, ставав володарем Суперкубка країни. У чемпіонському сезоні Варді був визнаний "Гравцем року" в АПЛ. У сезоні 2019/2020 він забив 23 голи та став найрезультативнішим гравцем турніру. Він забив сім голів у 26 матчах за збірну Англії та взяв участь у Євро-2016 та ЧС-2018.

Джеймі Варді у "Лестері". Фото: instagram.com/vardy7/

Проте минулий сезон "Лестер" провалив. Команда вилетіла з Прем'єр-ліги та продала деяких лідерів. Попри вік, Варді отримав пару вигідних пропозицій із Саудівської Аравії. Усі вони були відкинуті. Форвард вважає, що його сім'ї не сподобається життя на Близькому Сході. Джеймі має намір виступати за "Лестер" навіть у Чемпіоншипі. Його контракт із клубом спливає влітку 2024 року.

У Джеймі Варді чотири біологічні дитини (одна від попереднього шлюбу, троє від дружини Ребеки Ніколсон — Ред). Крім того, він виховує двох дітей від попереднього шлюбу своєї дружини.

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