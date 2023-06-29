Легенда английского футбола отвергла предложение арабских шейхов

Презентация Бензема в Саудовской Аравии. Фото: REUTERS

Бывший форвард сборной Англии Джейми Варди собирается продолжить карьеру в Чемпионшипе. По итогам прошлого сезона "Лестер", в котором он выступает, вылетел из элитного дивизиона.

Варди уже получил несколько выгодных предложений из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

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Джейми Варди провел в "Лестере" 11 сезонов. 36-летний форвард помог "лисам" квалифицироваться в Премьер-лигу в сезоне 2013/2014 и принял участие во всех достижениях команды в Англии.

Варди верен "Лестеру"

Вместе с "лисами" Джейми стал чемпионом Англии в сезоне 2015/2016, выиграл Кубок Англии-2021, становился обладателем Суперкубка страны. В чемпионском сезоне Варди был признан "Игроком года" в АПЛ. В сезоне 2019/2020 он забил 23 гола и стал самым результативным игроком турнира. Он забил семь голов в 26 матчах за сборную Англии и принял участие в Евро-2016 и ЧМ-2018.

Джейми Варди в "Лестере". Фото: instagram.com/vardy7/

Однако прошлый сезон "Лестер" провалил. Команда вылетела из Премьер-лиги и продала некоторых лидеров. Несмотря на возраст, Варди получил пару выгодных предложений из Саудовской Аравии. Все они были отвергнуты. Форвард считает, что его семье не понравится жизнь на Ближнем Востоке. Джейми намерен выступать за "Лестер" даже в Чемпионшипе. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

У Джейми Варди четыре биологических ребенка (один от предыдущего брака, трое от супруги Ребекки Николсон — Ред). Кроме того, он воспитывает двух детей от предыдущего брака своей супруги.

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