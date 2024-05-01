Легенда Арсенала розкритикував Артету і назвав слабку ланку команди

Тренер Мікель Артета під час матчу "Арсенала". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Легенда "Арсенала" Єнс Леманн розкритикував головного тренера команди Мікеля Артети. Ексголкіпер стверджує, що рішення наставника замінити воротаря Аарона Рамсдейла на Давида Раю "не має сенсу".

Леманн вважає, що більшість проблем "канонірів" виникли через погану гру нинішнього голкіпера, повідомляє Daily Mail.

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Давид Рая приєднався до "Арсенала" минулого літа на правах оренди з "Брентфорда". Він замінив Аарона Рамсдейла як основний голкіпер "канонірів" попри те, що минулого сезону цей футболіст увійшов до символічної "Команди року" англійської Прем'єр-ліги.

Голкіпер Давід Рая у матчі за "Арсенал". Фото: Reuters/Paul Childs

Леманн розкритикував Артету

Колишній воротар збірної Німеччини Єнс Леманн, який захищав ворота "Арсенала" з 2003 по 2008 роки, не розуміє мотивів вчинку нинішнього головного тренера "канонірів". Цього сезону Рамсдейл зіграв за лондонську команду лише шість матчів. Очікується, що влітку Аарон піде з "Арсенала".

"Я досі не можу зрозуміти цього рішення Артети. Якщо у вас є хороший, сміливий англійський воротар у великому клубі, то немає сенсу запрошувати іспанця, який ніколи не грав за великий клуб такого рівня. Воротар — найважливіша позиція у команді. Артета просто знищує кар'єру Рамсдейла, а паралельно з цим завдає шкоди Арсенала", — заявив Леманн.

Єнс Леманн (праворуч) та колишній тренер "Арсенала" Арсен Венгер. Фото: instagram.com/jenslehmannofficial/

Після 35 матчів "каноніри" очолюють турнірну таблицю АПЛ. Вони випереджають на одне очко "Манчестер Сіті", який має поєдинок у запасі.

У суботу, 4 травня, "Арсенал" прийме у Лондоні "Борнмут".

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