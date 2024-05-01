Легенда Арсенала раскритиковал Артету и назвал слабое звено команды
Легенда "Арсенала" Йенс Леманн раскритиковал главного тренера команды Микеля Артеты. Экс-голкипер утверждает, что решение наставника заменить вратаря Аарона Рамсдейла на Давида Райю "не имеет смысла".
Леманн считает, что большинство проблем "канониров" возникли из-за плохой игры нынешнего голкипера, сообщает Daily Mail.
Давид Райя присоединился к "Арсеналу" прошлым летом на правах аренды из "Брентфорда". Он заменил Аарона Рамсдейла в качестве основного голкипера "канониров" несмотря на то, что в прошлом сезоне этот футболист вошел в символическую "Команду года" английской Премьер-лиги.
Леманн раскритиковал Артету
Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн, который защищал ворота "Арсенала" с 2003 по 2008 годы, не понимает мотивы поступка нынешнего главного тренера "канониров". В этом сезоне Рамсдейл сыграл за лондонскую команду всего шесть матчей. Ожидается, что летом Аарон покинет "Арсенал".
"Я до сих пор не могу понять этого решения Артеты. Если у вас есть хороший, смелый английский вратарь в большом клубе, то нет смысла приглашать испанца, который никогда не играл за большой клуб такого уровня. Вратарь — самая важная позиция в команде. Артета просто уничтожает карьеру Рамсдейла, а параллельно с этим наносит ущерб "Арсеналу", — заявил Леманн.
После 35 матчей "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Они опережают на одно очко "Манчестер Сити", у которого есть поединок в запасе.
В субботу, 4 мая, "Арсенал" примет в Лондоне "Борнмут".
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