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Легенда Арсенала раскритиковал Артету и назвал слабое звено команды

1 мая 2024 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Легенда Арсенала раскритиковал Артету и назвал слабое звено команды
Тренер Микель Артета во время матча "Арсенала". Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Легенда "Арсенала" Йенс Леманн раскритиковал главного тренера команды Микеля Артеты. Экс-голкипер утверждает, что решение наставника заменить вратаря Аарона Рамсдейла на Давида Райю "не имеет смысла".

Леманн считает, что большинство проблем "канониров" возникли из-за плохой игры нынешнего голкипера, сообщает Daily Mail

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Давид Райя присоединился к "Арсеналу" прошлым летом на правах аренды из "Брентфорда". Он заменил Аарона Рамсдейла в качестве основного голкипера "канониров" несмотря на то, что в прошлом сезоне этот футболист вошел в символическую "Команду года" английской Премьер-лиги. 

Давид Райя
Голкипер Давид Райя в матче за "Арсенал". Фото: Reuters/Paul Childs

Леманн раскритиковал Артету

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн, который защищал ворота "Арсенала" с 2003 по 2008 годы, не понимает мотивы поступка нынешнего главного тренера "канониров". В этом сезоне Рамсдейл сыграл за лондонскую команду всего шесть матчей. Ожидается, что летом Аарон покинет "Арсенал". 

"Я до сих пор не могу понять этого решения Артеты. Если у вас есть хороший, смелый английский вратарь в большом клубе, то нет смысла приглашать испанца, который никогда не играл за большой клуб такого уровня. Вратарь — самая важная позиция в команде. Артета просто уничтожает карьеру Рамсдейла, а параллельно с этим наносит ущерб "Арсеналу", — заявил Леманн. 

Леманн и Венгер
Йенс Леманн (справа) и бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер. Фото: instagram.com/jenslehmannofficial/ 

После 35 матчей "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Они опережают на одно очко "Манчестер Сити", у которого есть поединок в запасе. 

В субботу, 4 мая, "Арсенал" примет в Лондоне "Борнмут". 

Напомним, Забарный уйдет из "Борнмута" после Евро-2024 — им интересуются два топ-клуба.

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

спорт
футбол
Арсенал
Микель Артета
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