Легенда ММА Джонс погодився на бій з Ф'юрі за правилами боксу

Тайсон Ф'юрі проти Джона Джонса. Фото: фотоколаж порталу sportskeeda.com

Чемпіон UFC у важкій вазі та перший номер у рейтингу найкращих бійців незалежно від ваги Джон Джонс готовий провести бій з одним із найкращих боксерів сучасності Тайсоном Ф'юрі. Якщо спочатку боєць говорив про правила MMA, то зараз готовий і до боксу.

Джонс зазначив, що сподівається на організацію такого бою в UFC, слова бійця наводить портал Sportskeeda.

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Варіант з таким поєдинком виник після того, як Ф'юрі обговорював можливий боксерський бій з Френсісом Нганну, який розірвав контракт з UFC. Президент промоушену Дейна Уайт залишився поганої думки про камерунця і хоче випередити його, підписавши контракт із "Циганським королем" на бій із Джонсом. Сторонам залишилося лише домовитися за правила та гонорар.

Джонс на пресконференції. Фото: USA Today

Це буде найбільший бій суперників із різних видів єдиноборств

За словами Джонса, він готовий провести такий бій заради фанатів, чи то за правилами боксу, чи то MMA.

"Я буду радий, якщо Дейна організує цей бій. Ми в UFC звикли давати фанатам те, чого вони хочуть. Тайсон Фьюрі — вкрай цікавий опонент, буде круто побитися з ним. Я відкритий для цієї зустрічі. Подивимось, шо буде", — сказав Джонс.

Джонс у своєму останньому поєдинку, який відбувся у березні на UFC 285, завоював вакантний титул чемпіона у важкій вазі, перемігши задушливим прийомом у першому раунді француза Сіріла Гана. Раніше титул належав Нганну, а Джон був чемпіоном у напівважкому дивізіоні.

Ф'юрі хоче провести наступний бій у серпні-вересні, а у грудні планується його поєдинок у Саудівській Аравії проти Олександра Усика.

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