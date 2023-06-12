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Легенда ММА Джонс согласился на бой с Фьюри по правилам бокса

12 июня 2023 18:10
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Легенда ММА Джонс согласился на бой с Фьюри по правилам бокса
Тайсон Фьюри против Джона Джонса. Фото: фотоколлаж портала sportskeeda.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион UFC в тяжелом весе и первый номер в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от веса Джон Джонс готов провести бой с одним из лучших боксеров современности Тайсоном Фьюри. Если сначала боец говорил о правилах MMA, то сейчас готов и на бокс.

Джонс отметил, что надеется на организацию такого боя в UFC, слова бойца приводит портал Sportskeeda.

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Вариант с таким поединком возник после того, как Фьюри обсуждал возможный боксерский бой с разорвавшим контракт с UFC Френсисом Нганну. Президент UFC Дэйна Уайт остался плохого мнения о камерунце и хочет опередить его, подписав контракт с "Цыганским королем" на бой с Джонсом. Сторонам осталось только договориться по правилам и за гонорар.

Джонс на пресс-конференции. Фото: USA Today

Это будет величайший бой соперников из разных видов единоборств

По словам Джонса, он готов провести такой бой ради фанатов, будь то бокс, или MMA.

"Я буду рад, если Дэйна организует этот бой. Мы в UFC привыкли давать фанатам то, чего они хотят.Тайсон Фьюри — крайне интересный оппонент, будет круто подраться с ним. Я открыт для этой встречи. Я даже готов побоксировать с ним. Посмотрим, что будет", — сказал Джонс.

Джонс в своем последнем поединке, который состоялся в марте на UFC 285, завоевал вакантный титул чемпиона в тяжелом весе, победив удушающим приемом в первом раунде француза Сирила Гана. Ранее титул принадлежал Нганну, а Джон был чемпионом в полутяжелом дивизионе.

Фьюри хочет провести следующий бой в августе-сентябре, а в декабре планируется его поединок в Саудовской Аравии против Александра Усика.

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