Легендарний Буффон найближчим часом оголосить про завершення кар'єри

Джанлуїджі Буффон. Фото: "Парма"

45-річний легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон все ж таки ухвалив рішення про завершення кар'єри. Зробить він це в команді, де її починав.

Відбудеться відповідне оголошення найближчим часом, повідомило Corriere dello Sport.

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Цього літа в ЗМІ мусолилася інформація про те, що Буффон ще підпише контракт із клубом із Саудівської Аравії на величезну зарплату. Але, бачимо, футболіст вирішив повісити бутси на цвях.

Буффон йде в 45

За інформацією джерела, Буффон спочатку розірве контракт з "Пармою", а потім оголосить про завершення своєї кар'єри.

Наразі запланована зустріч представника футболіста та керівництва клубу, на якій домовлятимуться про контракт.

Зазначимо, що Буффон є вихованцем "Парми", за яку дебютував на дорослому рівні у 1995 році та грав за неї до 2001 року. Потім був рекордний на той час трансфер до "Ювентуса", в якому футболіст грав до 2018-го, став капітаном і легендою. Джанлуїджі після того, як пішов зі "Старої синьйори", перейшов до "ПСЖ", де провів лише сезон.

2019-го року Буффон повернувся до "Парми". За останні два сезони голкіпер провів за клуб 44 матчі у Серії Б.

Джанлуїджі у складі збірної Італії брав участь у п'яти чемпіонатах світу і перемагав у 2006-му в Німеччині, де його визнали найкращим воротарем турніру. Зі збірної Буффон пішов у 2018-му році.

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