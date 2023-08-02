Легендарный Буффон в ближайшее время объявит о завершении карьеры

Джанлуиджи Буффон. Фото: "Парма"

45-летний легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон все же принял решение о завершении карьеры. Сделает он это в команде, в которой ее начинал.

Случится соответствующее объявление в ближайшее время, сообщило Corriere dello Sport.

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Этим летом в СМИ мусолилась информация о том, что Буффон еще подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии на огромную зарплату. Но, как видим, футболист решил повесить бутсы на гвоздь.

Буффон уходит в 45

По информации источника, Буффон сначала расторгнет контракт с "Пармой", а затем объявит о завершении своей карьеры.

Сейчас запланирована встреча представителя футболиста и руководства клуба, на которой будут договариваться о контракте.

Отметим, что Буффон является воспитанником "Пармы", за которую дебютировал на взрослом уровне в 1995 году и играл за нее до 2001 года. Затем был рекордный на то время трансфер в "Ювентус", в котором футболист играл до 2018 года, стал капитаном и легендой. Джанлуиджи после ухода из "Старой синьоры" перешел в "ПСЖ", где провел лишь сезон.

В 2019-м году Буффон вернулся в "Парму". За последние два сезона голкипер провел за клуб 44 матча в Серии Б.

Джанлуиджи в составе сборной Италии участвовал в пяти чемпионатах мира и побеждал в 2006 в Германии, когда его признали лучшим вратарем турнира. Из сборной Буффон ушел в 2018-м году.

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