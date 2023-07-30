Легендарний гравець «Чорноморця» Леонід Чеботарьов пішов з життя

Чеботарьов на відкритті іменної зірки на Алеї футбольної Слави. Фото: ООФА

Пішла епоха. Один з кращих півзахисників в історії "Чорноморця" Леонід Чебатарьов пішов з життя. Фразу "Якщо чутно на трибунах рев, значить гол забив Чебатарьов" добре знають усі вболівальники зі стажем. А як він красиво співав.

Трагічну новину повідомили на офіційному сайті Одеської обласної футбольної Асоціації.

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Народився Леонід Федорович 25 лютого 1937 року в Одесі. Закінчив Одеський педагогічний інститут. Починав грати у футбол у юнацькій команді одеського "Металурга". Його перший тренер – Володимир Юхимович Золотарьов.

У своїй кар’єрі він виступав за такі клуби, як “Металург” (Одеса) – 1954-57 рр., СКА (Одеса) – 1958-61 рр., “Чорноморець” (Одеса) – 1961-66 рр., "Суднобудівник" (Миколаїв) – 1967-70 рр. У складі одеського “Чорноморця” – чемпіон України 1961 року. Виступав за збірну України.

Провів один матч у складі збірної СРСР. З 1982 по 1991 р. Грав з такими легендами футболу, як Валерій Лобановський, Лев Яшін, Едуард Стрельцов, Костянтин Фурс та багато інших.

Товариський матч проти "Сток Сіті". Фото: архів

Леоніда Федоровича дуже любили вболівальники. За опитуванням газети "Одеса-Спорт" визнано другим лівим півзахисником одеського Чорноморця за 40-річну історію клубу.

Футбольний фанатизм був більшим

А от що про ті часи сам розповідав ветеран.

"Тоді дуже багато вболівальників ходило. Через деякі матчі міськелектротранспорт працював з великим навантаженням. Тролейбуси й трамваї, що йдуть у бік стадіону, були буквально в гронах людей. А після гри вони збирались всі на Соборці. І там кожного полум'яно розбирали по ниточках. Хто на полі був не правий! А воротар – дірка! А форвард – мазила! І так далі й тому подібне. Де хтось живе, хтось яка у нього дружина, куди вони ходять? Але брали участь у цих мітингах-дискусіях і ті, хто на стадіоні не був дивився по телевізору. Діставалося на горіхи й Роману Світланову, коментатору тих матчів. Мовляв, неправильно коментував. А вже "Суддю – на мило!" — Це як пити дати. Футбольний фанатизм, звичайно, був у ті часи більшим. Більше, ніж зараз", – казав Леонід Чеботарьов нещодавно.

А як чудово він співав. Епізод з його інтерв‘ю та піснею залишиться в історії у рубриці "Бабуся Лео" у 12-у серії на 8-й хвилині.

Він очолював Комітет ветеранів Федерації футболу міста Одеси. Є одним із перших організаторів команди ветеранів одеського "Чорноморця".

Тренував “Трудові резерви” (Самарканд) – 1968 рік. "Смолоскип" (Бухара) – 1968–70 рр., збірну центральної ділянки БАМа (Шиманівськ) – 1974-78 рр.

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