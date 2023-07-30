Легендарный игрок «Черноморца» Леонид Чеботарев ушел из жизни

Чеботарев на открытии именной звезды на Аллее футбольной Славы. Фото: ООФА

Ушла эпоха. Один из лучших полузащитников в истории "Черноморца" Леонид Чебатарев ушел из жизни. Фразу "Если слышно на трибунах рёв, значит гол забил Чебатарёв" хорошо знают все болельщики со стажем. А как он красиво пел?

Трагическую новость сообщили на официальном сайте Одесской областной футбольной ассоциации.

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Родился Леонид Федорович 25 февраля 1937 в Одессе. Окончил Одесский педагогический институт. Начинал играть в футбол в юношеской команде одесского "Металлурга". Его первый тренер — Владимир Ефимович Золотарев.

В своей карьере он выступал за такие клубы, как "Металлург" (Одесса) 1954-57 гг., СКА (Одесса) 1958-61 гг., "Черноморец" (Одесса) 1961-66 гг. Судостроитель" (Николаев) 1967-70 гг. В составе одесского "Черноморца" - чемпион Украины 1961 года. Выступал за сборную Украины.

Провёл один матч в составе сборной СССР. С 1982 по 1991 г. играл с такими легендами футбола, как Валерий Лобановский, Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, Константин Фурс и многие другие.

Товарищеский матч против "Сток Сити". Фото: архив

Леонида Федоровича очень любили болельщики. По опросу газеты "Одесса-Спорт" признан вторым левым полузащитником одесского Черноморца за 40-летнюю историю клуба.

Футбольный фанатизм был больше

А вот что о тех временах сам рассказывал ветеран.

"Тогда очень много болельщиков ходило. Через некоторые матчи горэлектротранспорт работал с большой нагрузкой. Троллейбусы и трамваи, идущие в сторону стадиона, были буквально в гроздях людей. А после игры они собирались все на Соборке. И там каждого пламенно разбирали по ниточкам "Кто на поле был не прав! А вратарь - дыра! А форвард - мазила! И так далее и тому подобное. Где кто живет, кто какая у него жена, куда они ходят? Но участвовали в этих митингах-дискуссиях и те, кто на стадионе не был смотрел по телевизору. Доставалось на орехи и Роману Светланову, комментатору тех матчей. Мол, неправильно комментировал. А уж "Судью - на мыло!" . Больше, чем сейчас", — говорил Леонид Чеботарев недавно.

А как здорово он пел. Эпизод из его интервью и песней останется в истории в рубрике "Бабушка Лео" в 12-й серии на 8-й минуте.

Он возглавлял Комитет ветеранов Федерации футбола города Одессы. Является одним из первых организаторов команды ветеранов одесского "Черноморца".

Тренировал "Трудовые резервы" (Самарканд) – 1968 год. "Факел" (Бухара) - 1968-70 гг., сборную центрального участка БАМа (Шимановск) - 1974-78 гг.

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