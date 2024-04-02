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Легендарний європейський клуб хоче підписати Хаві

2 квітня 2024 19:40
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Агабекян Карен
редактор
Легендарний європейський клуб хоче підписати Хаві
Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес. Фото: Reuters/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

Після закінчення поточного сезону "Барселона" розірве контракт з головним тренером Хаві Ернандесом. Однак довго сидіти без роботи фахівець не буде.

Хаві матиме пропозиції з Європи, повідомив портал Diario SPORT.

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Футболісти амстердамського "Аяксу". Фото: "Аякс"

Кому цікавий Хаві

За інформацією джерела, у кандидатурі головного тренера "Барселони" зацікавлений амстердамський "Аякс". Наразі команда включила іспанця до списку кандидатів.

В "Аяксі" хочуть повернутися на провідні ролі у чемпіонаті Нідерландів. Для цього їм потрібно розвивати молодих талантів. У "Барселоні" Хаві чудово показав, як добре вміє працювати з молодими гравцями з академії.

Хаві раніше оголосив про звільнення з "Барселони". Ця заява надійшла в момент, коли команда потрапила до піку. Проте їм удалося з нього вибратися і зараз керівництво клубу готове залишити тренера, якщо виграють якийсь титул. При цьому сам фахівець не має наміру залишатися у клубі через постійний тиск.

"Аяксом" зараз керує тимчасовий головний тренер Джон ван'т Схіп, який залишить посаду після завершення сезону.

"Аякс" вилетів зі всіх турнірів, а у чемпіонаті після 27 турів йде п'ятим.

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футбол
Барселона
Хаві Ернандес
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