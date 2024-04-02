Легендарный европейский клуб хочет подписать Хави
По окончании текущего сезона "Барселона" расстанется с главным тренером Хави Эрнандесом. Однако долго сидеть без работы специалист не будет.
У Хави будут предложения из Европы, сообщил портал Diario SPORT.
Кому интересен Хави
По информации источника, в кандидатуре главного тренера "Барселоны" заинтересован амстердамский "Аякс". Сейчас команда включила испанца в список кандидатов.
В "Аяксе" хотят вернуться на ведущие роли в чемпионате Нидерландов. Для этого им необходимо развивать молодых талантов. В "Барселоне" Хави отлично показал как хорошо умеет работать с молодыми игроками из академии.
Хави ранее объявил об уходе из "Барселоны". Это заявление поступило в момент, когда команда попала в пике. Однако им удалось из него выбраться и сейчас руководство клуба готово оставить тренера, если выиграют какой-то титул. При этом сам специалист не намерен оставаться в клубе из-за постоянного давления.
"Аяксом" сейчас руководит временный главный тренер Джон ван’т Схип, который покинет должность после завершения сезона.
"Аякс" вылетел из всех турниров, а в чемпионате после 27 туров идет пятым.
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