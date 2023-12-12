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Легендарний К'єлліні незвичайно завершив кар'єру

12 грудня 2023 21:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Легендарний К'єлліні незвичайно завершив кар'єру
Джорджо К'єлліні та Кубок ЄВРО. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Славетний італійський захисник Джорджо К'єлліні красивим історичним відео повідомив про те, що завершує кар’єру. Також у соцмережах він додав, що прийшов час розпочати нові розділи.

Про це гравець написав у своєму твіттері, передає Новини.LIVE.

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На сентиментальному відео він перегортає книгу своєї кар’єри, а з картинок випливають спогади, визначні голи та матчі легенди. 

Зі збірною Італії Джорджо виграв чемпіонат Європи U-19, Євро-2020, а з олімпійської збірної — бронзу Ігор-2004 року. К'єлліні 9 разів ставав чемпіоном Італії, по 5 разів вигравав Кубок та Суперкубок країни, вигравав чемпіонат США та двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів. 

"Ти був найпрекраснішою і насиченою подорожжю в моєму житті. Ти був для мене всім. З тобою я пройшов унікальний і незабутній шлях. Але тепер настав час розпочати нові розділи, зіткнутися з новими проблемами та написати нові важливі та захоплюючі сторінки життя", — пише футболіст.

Піти переможно не вийшло

Нагадаємо, за свою кар'єру 39-річний центрбек виступав за "Ліворно", "Фіорентину", "Ювентус", "Лос-Анджелес" та збірну Італії.

Останнім поєдинком, в якому К'єлліні з'явився на полі, був фінал плей-офф МЛС, де його "Лос-Анджелес" поступився "Коламбус Крю".

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