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Легендарный Кьеллини необычно завершил карьеру

12 декабря 2023 21:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Легендарный Кьеллини необычно завершил карьеру
Джорджо Кьеллини и Кубок ЕВРО. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Легендарный итальянский защитник Джорджо Кьеллини красивым историческим видео сообщил о том, что завершает карьеру. Также в соцсетях он добавил, что пришло время начать новые разделы.

Об этом игрок написал в своем твиттере, передает Новини.LIVE.

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На сентиментальном видео он пролистывает книгу своей карьеры, а из картинок вытекают воспоминания, выдающиеся голы и матчи легенды.

Со сборной Италии Джорджо выиграл чемпионат Европы U-19, Евро-2020, а из олимпийской сборной — бронзу Игр-2004. Кьеллини 9 раз становился чемпионом Италии, по 5 раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны, выигрывал чемпионат США и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

"Ты был самым прекрасным и насыщенным путешествием в моей жизни. Ты был для меня всем. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Но теперь пора начать новые разделы, столкнуться с новыми проблемами и написать новые важные и увлекательные страницы жизни", — пишет футболист.

Уйти победно не получилось

Напомним, за свою карьеру 39-летний центрбек выступал за "Ливорно", "Фиорентину", "Ювентус", "Лос-Анджелес" и сборную Италии.

Последним поединком, в котором Кьеллини появился на поле, был финал плей-офф МЛС, где его "Лос-Анджелес" уступил "Коламбус Крю".

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