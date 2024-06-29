Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Легендарний легіонер Динамо зізнався, що його син часто молиться за мир в Україні arrow

Легендарний легіонер Динамо зізнався, що його син часто молиться за мир в Україні

29 червня 2024 22:18
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ісмаель Бангура розповів як ставиться до війни в Україні
Ісмаель Бангура у складі "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В історії київського "Динамо" одним із найяскравіших легіонерів був гвінейський форвард Ісмаель Бангура. Саме цей нападник становив "смертоносну" зв'язку з Артемом Мілевським та Олександром Алієвим.

Бангура в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, чи слідкує за ситуацією в Україні.

Читайте також:
Ісмаель Бангура
Ісмаель Бангура у складі "Динамо". Фото: УНІАН

Бангура хоче миру в Україні

За словами Бангура, він щодня дивиться новини про події в Україні, які його дуже засмучують. Ісмаель зізнався, що його восьмирічний син часто молиться перед сном за Україну

"Він часто молиться перед сном, щоб у вашу країну повернулися спокій і мир", — сказав Бангура.

Зазначимо, що 39-річний гвінеєць грав за "Динамо" з 2007 по 2009 рік, виграв чемпіонат та Суперкубок України.

У складі "Динамо" Бангура у 71 матчі забив 40 м'ячів, зробив дев'ять асистів. "Динамо" у 2009 році продало гвінейця у французький "Ренн" за 11 млн євро.

Нагадаємо, за Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з "Бенфіки".

На Судакова претендує клуб, який може викупити його контракт у "Шахтаря".

Олександр Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024.

Микола Шапаренко стане гравцем легендарного клубу.

Син Олега Гусєва перейде з "Динамо" до іншого клубу УПЛ.

війна
футбол
Динамо
УПЛ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони