Ісмаель Бангура розповів як ставиться до війни в Україні

Ісмаель Бангура у складі "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

В історії київського "Динамо" одним із найяскравіших легіонерів був гвінейський форвард Ісмаель Бангура. Саме цей нападник становив "смертоносну" зв'язку з Артемом Мілевським та Олександром Алієвим.

Бангура в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, чи слідкує за ситуацією в Україні.

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Ісмаель Бангура у складі "Динамо". Фото: УНІАН

Бангура хоче миру в Україні

За словами Бангура, він щодня дивиться новини про події в Україні, які його дуже засмучують. Ісмаель зізнався, що його восьмирічний син часто молиться перед сном за Україну

"Він часто молиться перед сном, щоб у вашу країну повернулися спокій і мир", — сказав Бангура.

Зазначимо, що 39-річний гвінеєць грав за "Динамо" з 2007 по 2009 рік, виграв чемпіонат та Суперкубок України.

У складі "Динамо" Бангура у 71 матчі забив 40 м'ячів, зробив дев'ять асистів. "Динамо" у 2009 році продало гвінейця у французький "Ренн" за 11 млн євро.

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