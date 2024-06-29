Исмаэль Бангура рассказал как относится к войне в Украине

Исмаэль Бангура в составе "Динамо". Фото: dynamo.kiev.ua

В истории киевского "Динамо" одним из самых ярких легионеров был гвинейский форвард Исмаэль Бангура. Именно этот нападающий составлял "смертоносную" связку с Артемом Милевским и Александром Алиевым.

Бангура в интервью "Украинскому футболу" рассказал, следит ли за ситуацией в Украине.

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Исмаэль Бангура в составе "Динамо". Фото: УНИАН

Бангура хочет мира в Украине

По словам Бангура, он ежедневно смотрит новости о событиях в Украине, которые его очень огорчают. Исмаэль признался, что его восьмилетний сын часто молится перед сном за Украину

"Он часто молится перед сном, чтобы в вашу страну вернулись спокойствие и мир", — сказал Бангура.

Отметим, что 39-летний гвинеец играл за "Динамо" с 2007 по 2009 год, выиграл чемпионат и Суперкубок Украины.

В составе "Динамо" Бангура в 71 матче забил 40 мячей, сделал девять ассистов. "Динамо" в 2009 году продало гвинейца во французский "Ренн" за 11 млн евро.

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