Легендарний Лінекер став на захист Мудрика

Михайло Мудрік після перемоги "Челсі". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Українського вінгера Михайла Мудрика продовжують критикувати через не надто результативну гру за "Челсі". Причина не лише в тому, як грає вихованець "Металіста", а й у сумі його трансферу — 70 млн євро + 30 млн євро бонусами.

Заступився за українця легендарний колишній гравець збірної Англії та топовий експерт на британському телебаченні Гарі Лінекер в ефірі подкасту The Rest Is Football, повідомляє Vince.

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Mudryk is my new Torres.



Just hits different when he scores!

Цей goal був so good for the soul!



pic.twitter.com/FdyAcsxhkU — Laurenz Vescoli (@Laus1507) December 28, 2023

Що сказав Лінекер

За словами Лінекера, у Мудрику є певні аспекти, що викликають до нього інтерес. А критика в основному йде через кошти, які були за нього сплачені. Гарі вважає, що це проблема не футболіста, а тих, хто про це каже.

"Я дещо бачу в Мудрику. Думаю, що в ньому щось є. Він забив гол, у нього зараз три голи, він швидкий. Він показує певні речі, і йому потрібно це робити, адже за нього заплатили 100 млн фунтів". Але це не його вина", — сказав Лінекер.

Зазначимо, що Мудрик у крайньому турі АПЛ вийшов у стартовому складі проти "Крістал Пелас" (2:1) та забив перший м'яч у матчі.

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