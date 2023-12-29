Легендарный Линекер встал на защиту Мудрика

Михаил Мудрик после победы "Челси". Фото: Reuters/Peter Cziborra

Украинского вингера Михаила Мудрика продолжают критиковать из-за не очень результативной игры за "Челси". Причина не только в том как играет воспитанник "Металлиста", а и в сумме его трансфера — 70 млн евро + 30 млн евро бонусами.

Заступился за украинца легендарный бывший игрок сборной Англии и топовый эксперт на британском телевидении Гари Линекер в эфире подкаста The Rest Is Football, передает Vince.

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Mudryk is my new Torres.



Just hits different when he scores!

This goal was so good for the soul!



pic.twitter.com/FdyAcsxhkU — Laurenz Vescoli (@Laus1507) December 28, 2023

Что сказал Линекер

По словам Линекера, в Мудрике есть определенные аспекты, которые вызывают к нему интерес. Критика же в основном идет из-за средств, которые были за него уплачены. Гари считает, что это проблема не футболиста, а тех, кто об этом говорит.

"Я кое-что вижу в Мудрике. Думаю, что в нем что-то есть. Он забил гол, у него сейчас три гола, он быстрый. Он показывает определенные вещи, и ему нужно это делать, ведь за него заплатили 100 млн фунтов, но это не его вина", — сказал Линекер.

Отметим, что Мудрик в крайнем туре АПЛ вышел в стартовом составе против "Кристал Пэлас" (2:1) и забил первый мяч в матче.

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