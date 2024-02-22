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Легендарний тренер помер у віці 78 років

22 лютого 2024 15:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легендарний тренер помер у віці 78 років
Артур Жорже із Кубком європейських чемпіонів. Фото: sport.fr
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної Португалії Артур Жорже помер удома в Лісабоні. В останні роки володар Кубка європейських чемпіонів боровся із тяжким захворюванням.

Артур Жорже відомий завдяки успішній роботі з клубами з кількох країн, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на A Bola.

Сім'я Артура Жорже повідомила журналістам, що легендарний португальський наставник помер у своїй оселі вночі в оточенні рідних та близьких. Стан 78-річного тренера погіршувався протягом кількох тижнів, і 22 лютого організм португальця перестав боротися із хворобою.

Артур Жорже
Артур Жорже під час роботи у Франції. Фото: lesoir.be

Чим відомий Артур Жорже

В історії португальського футболу не так багато спортсменів, які досягали таких висот, як Артур Жорже. Вихованець "Порту" не зумів заграти у рідному клубі, натомість досяг найвищих висот кар'єри у складі принципового суперника "драконів".

З "Бенфікою" португальський форвард чотири рази виграв національний чемпіонат та двічі ставав володарем кубка країни. Натомість після завершення ігрової кар'єри "Порту" запросив Артура Жорже як тренер. Рішення виявилося правильним - він тричі приводив "драконів" до чемпіонського титулу і допоміг команді виграти перший в її історії кубок європейських чемпіонів.

Крім цього Артур Жорже вигравав трофеї у Франції з "ПСЖ" та в Саудівській Аравії з "Аль-Хілялем". Його останнім клубом став "МК Алжир", звідки Артур Жорже пішов у 2015 році.

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