Легендарный тренер скончался в возрасте 78 лет

Артур Жорже с Кубком европейских чемпионов. Фото: sport.fr

Бывший главный тренер сборной Португалии Артур Жорже умер у себя дома в Лиссабоне. В последние годы обладатель Кубка европейских чемпионов боролся с тяжелым заболеванием.

Артур Жорже известен благодаря успешной работе с клубами из нескольких стран, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на A Bola.

Семья Артура Жорже сообщила журналистам, что легендарный португальский наставник скончался в своем доме ночь в окружении родных и близких. Состояние 78-летнего тренера ухудшалось на протяжение нескольких недель, и 22 февраля организм португальца перестал бороться с болезнью.

Артур Жорже во время работы во Франции. Фото: lesoir.be

Чем известен Артур Жорже

В истории португальского футбола не так уж много спортсменов, которые достигали таких высот, как Артур Жорже. Воспитанник "Порту" не сумел заиграть в родном клубе, зато достиг наивысших высот карьеры в составе принципиального соперника "драконов".

С "Бенфикой" португальский форвард четыре раза выиграл национальный чемпионат и дважды становился обладателем кубка страны. Зато после завершения игровой карьеры "Порту" пригласил Артура Жорже в качестве тренера. Решение оказалось правильным — он трижды приводил "драконов" к чемпионскому титулу и помог команде выиграть первый в ее истории кубок европейских чемпионов.

Помимо этого Артур Жорже выигрывал трофеи во Франции с "ПСЖ" и в Саудовской Аравии с "Аль-Хилялем". Его последним клубом стал "МК Алжир", откуда Артур Жорже ушел в 2015 году.

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