Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Легендарного гравця ван дер Сара госпіталізували з крововиливом у мозок arrow

Легендарного гравця ван дер Сара госпіталізували з крововиливом у мозок

7 липня 2023 19:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легендарного гравця ван дер Сара госпіталізували з крововиливом у мозок
Едвін ван дер Сар перед уболівальниками. Фото: instagram.com/edwinvandersar1/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній голкіпер збірної Нідерландів "Манчестер Юнайтед" Едвін ван дер Сар опинився у шпиталі. Лікарі підозрюють, що у нього стався крововилив у мозок.

У клініці роблять все можливе, щоб стабілізувати стан легенди світового футболу, повідомляє 24sata.

Читайте також:

Колишній генеральний директор амстердамського "Аяксу" Едвін ван дер Сар відпочивав із сім'єю в Хорватії. 52-річний нідерландець раптово відчув себе погано. Згодом його стан погіршився. Ван дер Сару викликали бригаду медиків, котрі негайно госпіталізували спортсмена.

Стан здоров'я ван дер Сара

Зараз колишній воротар перебуває у відділенні неврології в одній із клінік міста Спліт у Хорватії. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо його стану. Робиться все можливе для того, щоби стабілізувати спортсмена. Останнім часом робота ван дер Сара в "Аяксі" була пов'язана з проблемами, які могли б негативно вплинути на його здоров'я.

Едвін ван дер Сар
Едвін ван дер Сар на стадіоні "Аякса". Фото: instagram.com/edwinvandersar1/

За свою довгу кар'єру Едвін ван дер Сар захищав ворота "Аякса", італійського "Ювентуса", англійських "Фулгема" та "Манчестер Юнайтед", а також збірної Нідерландів. Він двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію. 

"ПСЖ" замінить Мбаппе лідером "Барселони". 

Хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Голкіпер Анатолій Трубін перейде в "Інтер" та отримає сильного конкурента за місце в основі.  

Флорентино Перес знайшов заміну Анчелотті: це не Зідан. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз