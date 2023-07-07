Легендарного гравця ван дер Сара госпіталізували з крововиливом у мозок
Колишній голкіпер збірної Нідерландів "Манчестер Юнайтед" Едвін ван дер Сар опинився у шпиталі. Лікарі підозрюють, що у нього стався крововилив у мозок.
У клініці роблять все можливе, щоб стабілізувати стан легенди світового футболу, повідомляє 24sata.
Колишній генеральний директор амстердамського "Аяксу" Едвін ван дер Сар відпочивав із сім'єю в Хорватії. 52-річний нідерландець раптово відчув себе погано. Згодом його стан погіршився. Ван дер Сару викликали бригаду медиків, котрі негайно госпіталізували спортсмена.
Стан здоров'я ван дер Сара
Зараз колишній воротар перебуває у відділенні неврології в одній із клінік міста Спліт у Хорватії. Лікарі не дають жодних прогнозів щодо його стану. Робиться все можливе для того, щоби стабілізувати спортсмена. Останнім часом робота ван дер Сара в "Аяксі" була пов'язана з проблемами, які могли б негативно вплинути на його здоров'я.
За свою довгу кар'єру Едвін ван дер Сар захищав ворота "Аякса", італійського "Ювентуса", англійських "Фулгема" та "Манчестер Юнайтед", а також збірної Нідерландів. Він двічі ставав бронзовим призером чемпіонатів Європи.
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