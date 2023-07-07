Легендарного игрока ван дер Сара госпитализировали с кровоизлиянием в мозг

Эдвин ван дер Сар перед болельщиками. Фото: instagram.com/edwinvandersar1/

Бывший голкипер сборной Нидерландов "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар оказался в госпитале. Врачи подозревают, что у него произошло кровоизлияние в мозг.

В клинике делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние легенды мирового футбола, сообщает 24sata.

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Бывшие генеральный директор амстердамского "Аякса" Эдвин ван дер Сар отдыхал с семьей в Хорватии. 52-летний нидерландец внезапно почувствовал себя плохо. Позже его состояние ухудшилось. Ван дер Сару вызвали бригаду медиков, которые немедленно госпитализировали спортсмена.

Состояние здоровья ван дер Сара

В настоящее время бывший вратарь находится в отделении неврологии в одной из клиник города Сплит в Хорватии. Врачи не дают никаких прогнозов относительно его состояния. Делается все возможное для того, чтобы стабилизировать спортсмена. В последнее время работа ван дер Сара в "Аяксе" была связана с проблемами, которые могли негативно повлиять на его здоровье.

Эдвин ван дер Сар на стадионе "Аякса". Фото: instagram.com/edwinvandersar1/

За свою долгую карьеру Эдвин ван дер Сар защищал ворота "Аякса", итальянского "Ювентуса", английских "Фулхэма" с "Манчестер Юнайтед", а также сборной Нидерландов. Он дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы.

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