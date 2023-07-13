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Лемпард визнав свої помилки під час роботи в "Челсі"

13 липня 2023 19:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лемпард визнав свої помилки під час роботи в "Челсі"
Френк Лемпард на пресконференції. Фото: instagram.com/franklampard/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Дербі Каунті", "Евертона" та "Челсі" Френк Лемпард пояснив причину невдалої гри в лондонській команді у другій половині минулого сезону. Наставник не відкидає, що частково вина за провал "синіх" лежить на ньому.

Фундаментальні проблеми у грі футболістів тренер пояснив відсутністю мотивації, повідомляє Daily Mail.

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Френк Лемпард двічі очолював "Челсі". Вдруге він повернувся до команди на початку 2023 року як тимчасовий наставник. Він не зумів подолати ігрову кризу "Челсі".

Френк Лемпард
Френк Лемпард та принц Вільям. Фото: instagram.com/franklampard/

Проблеми Лемпарда в "Челсі"

Вперше з 1996 року "сині" закінчили сезон у нижній половині турнірної таблиці. Лемпард встановив кілька антирекордів як тренер, у тому числі за забитими голами та набраними очками.

"Одразу після приходу я зрозумів, що команда не в порядку. Вони не демонстрували все, на що були здатні. Гравці тренували в пригніченому стані. Моральний дух був на низькому рівні. Не було єдності, бажання показати власний потенціал.

Ми не могли обіграти навіть "Брентфорд", що вже говорити про мадридський "Реал". Багато футболістів взагалі не розуміли, що роблять у команді. Хтось уже готувався піти з оренди, багато хто чекав наступного сезону. Я не чарівник, я не зумів нічого змінити", — заявив Френк Лемпард.

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