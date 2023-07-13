Лэмпард признал свои ошибки во время работы в "Челси"

Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции. Фото: instagram.com/franklampard/

Бывший главный тренер "Дерби Каунти", "Эвертона" и "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил причину неудачной игры в лондонской команды во второй половине прошлого сезона. Наставник не исключает, что частично вина за провал "синих" лежит на нем.

Фундаментальные проблемы в игре футболистов тренер объяснил отсутствием мотивации, сообщает Daily Mail.

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Фрэнк Лэмпард и принц Уильям. Фото: instagram.com/franklampard/

Проблемы Лэмпарда в "Челси"

Впервые с 1996 года "синие" закончили сезон в нижней половины турнирной таблицы. Лэмпард установил несколько антирекордов в качестве тренера, в том числе по забитым голам и набранным очкам.

"Сразу после прихода я понял, что команда не в порядке. Они не демонстрировали все, на что были способны. Игроки тренировали в удрученном состоянии. Моральный дух был на низком уровне. Не было единства, желания показать собственный потенциал.

Мы не могли обыграть даже "Брентфорд", что уже говорить про мадридский "Реал". Многие футболисты вообще не понимали, что делают в команде. Кто-то уже готовился уйти из аренды, многие ждали следующий сезон. Я не волшебник, я не сумел ничего изменить", — заявил Фрэнк Лэмпард.

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