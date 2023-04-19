Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Лемпард встановив історичний антирекорд у "Челсі" arrow

Лемпард встановив історичний антирекорд у "Челсі"

19 квітня 2023 12:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лемпард встановив історичний антирекорд у Челсі
Френк Лемпард втішає Тіаго Сілву. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер лондонського "Челсі" Френк Лемпард назавжди увійшов до історії столичного клубу. Легендарний у минулому футболіст запам'ятається як невдалий менеджер.

Жодному іншому наставнику "синіх" не вдалося те, що зробив Лемпард, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Англійський "Челсі" програв четвертий матч поспіль. Серія лондонців без перемог досягла семи поєдинків. Френк Лемпард після свого повернення на посаду наставника "синіх" не зміг здобути жодної перемоги. У такий спосіб 44-річний наставник встановив антирекорд.

Френк Лемпард
Френк Лемпард під час матчу із "Реалом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Жоден тренер в історії "Челсі" не розпочинав кар'єру в клубі настільки невдало. Лемпард повернувся до Лондона на початку квітня 2023 року. Він був найнятий як тимчасовий тренер після звільнення Грема Поттера.

Після повернення Лемпарда "Челсі" програв "Вулверхемптону" (0:1) і "Брайтону" (1:2) в Англії, а також двічі поступився "Реалу" з однаковим рахунком 0:2 у Лізі чемпіонів.

Антирекорд в історії "Челсі"

За 118-річну історію клубу ще не траплялося, щоб тренер розпочинав свій термін із чотирьох поразок. При цьому лондонці не змогли забити у чотирьох матчах поспіль. Востаннє таке траплялося у листопаді 1993 року.

Наступним суперником "Челсі" стане "Брентфорд". До кінця сезону команда зіграє в АПЛ з "Арсеналом", "Борнмутом", "Ноттінгем Форест", "Манчестер Сіті" та "Ньюкаслом".

Нагадаємо, бразилець Неймар показав свою вагітну подругу, яка незабаром народить йому другого сина.

У португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми у Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігес. Лідер "Аль-Насра" знову опинився у центрі скандалу. Під час матчу проти "Аль-Хіляля" Роналду застосував задушливий прийом стосовно суперника.

Український півзахисник Руслан Маліновський став запасним гравцем "Марселя". Тренер команди пояснив це рішення.

Стало відомо, хто може стати наступним суперником Олександра Усика після зриву бою проти Тайсона Ф'юрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB