Лемпард встановив історичний антирекорд у "Челсі"

Френк Лемпард втішає Тіаго Сілву. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Головний тренер лондонського "Челсі" Френк Лемпард назавжди увійшов до історії столичного клубу. Легендарний у минулому футболіст запам'ятається як невдалий менеджер.

Жодному іншому наставнику "синіх" не вдалося те, що зробив Лемпард, повідомляє Mirror.

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Англійський "Челсі" програв четвертий матч поспіль. Серія лондонців без перемог досягла семи поєдинків. Френк Лемпард після свого повернення на посаду наставника "синіх" не зміг здобути жодної перемоги. У такий спосіб 44-річний наставник встановив антирекорд.

Френк Лемпард під час матчу із "Реалом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Жоден тренер в історії "Челсі" не розпочинав кар'єру в клубі настільки невдало. Лемпард повернувся до Лондона на початку квітня 2023 року. Він був найнятий як тимчасовий тренер після звільнення Грема Поттера.

Після повернення Лемпарда "Челсі" програв "Вулверхемптону" (0:1) і "Брайтону" (1:2) в Англії, а також двічі поступився "Реалу" з однаковим рахунком 0:2 у Лізі чемпіонів.

Антирекорд в історії "Челсі"

За 118-річну історію клубу ще не траплялося, щоб тренер розпочинав свій термін із чотирьох поразок. При цьому лондонці не змогли забити у чотирьох матчах поспіль. Востаннє таке траплялося у листопаді 1993 року.

Наступним суперником "Челсі" стане "Брентфорд". До кінця сезону команда зіграє в АПЛ з "Арсеналом", "Борнмутом", "Ноттінгем Форест", "Манчестер Сіті" та "Ньюкаслом".

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